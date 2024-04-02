Игра Yu-Gi-Oh! Master Duel достигла 60 миллионов загрузок, объявила компания Konami, поблагодарив всех игроков за это достижение и предложив специальные вознаграждения в честь этого знаменательного события.

В частности, пользователи, вошедшие в игру до 23 апреля, получат 1 000 драгоценных камней, а также три бесплатных набора из ассортимента Blazing Arena.

Спустя почти два года после безвременной кончины Казуки Такахаси, автора Yu-Gi-Oh!, франшиза продолжает пользоваться огромным успехом во всем мире. Более того, несколько дней назад было объявлено, что Yu-Gi-Oh! World Championship 2024 пройдет в США, точнее, в Сиэтле, 7 и 8 сентября, с несколькими новыми особенностями по сравнению с традиционной формулой мероприятия.