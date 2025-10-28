Объявлена цена "Земского собора" и подарки за "Смуту"

Российская студия Cyberia Nova, известная по приключенческому экшену «Смута», решила поощрить тех, кто поддержал проект на старте. Все, оформившие предзаказ «Смуты», получат уникальный подарок в новой игре студии — «Земский собор». В знак благодарности им достанется фамильная сабля Юрия Милославского, главного героя предыдущей игры, а вместе с ней — подсаадачный нож, узкий изогнутый клинок, известный своей смертоносной точностью ещё с XV века. В игре это оружие станет идеальным инструментом для скрытных убийств.

Креативный директор Сергей Русских рассказывает, что сабля Милославского — не просто предмет, а символ связи между боярином и казаком Киршей, героем новой истории:

В игре подарок боярина Милославского — фамильная сабля — символизирует особую связь с простым казаком Киршей, такой подарок делает его боевым побратимом. В боярских семьях оружие передавалось по наследству и хранилось в казне вместе с ценностями. Сабля Милославского, унаследованная от отца, была бережно сохранена и прошла через многие сражения, сохраняя смертоносность и красоту. Булатный клинок для сабли выковали персидские мастера, а серебряную золоченой рукоятью и гарду в польском стиле создали русские умельцы. Особые ножны надежно удерживают саблю, которая выхватывается со свистом, внушая страх врагам.

«Земский собор» продолжает историческую линию «Смуты, перенося действие в 1613 год — время, когда делегаты со всей страны собрались, чтобы выбрать нового царя. Игроки увидят события глазами казака Кирши, втянутого в борьбу за трон и интриги вокруг Земского собора. Ему предстоит сражаться с врагами и искать союзников, балансируя между честью, политикой и остриём сабли.

Разработчики полностью обновили механики игры: добавили новые типы передвижения (боевые и мирные), усовершенствовали поведение NPC и внедрили свежие сюжетные ветки и интерактивные события.

Релиз «Земского собора» состоится 4 ноября на VK Play. Стоимость игры составит 613 рублей — число, напрямую отсылающее к году действия сюжета. А для всех, кто приобрёл «Смуту» до выхода новой игры, «Земский собор» станет абсолютно бесплатным.

Игра имеет возрастной рейтинг 12+ и, по словам разработчиков, понравится всем, кто любит исторические приключения с атмосферой, вниманием к деталям и возможностью пройти путь героя — от простого казака до участника великого собрания, где решается судьба страны.