Объявлена цена "Земского собора" и подарки за "Смуту"

Российская студия Cyberia Nova, известная по приключенческому экшену «Смута», решила поощрить тех, кто поддержал проект на старте. Все, оформившие предзаказ «Смуты», получат уникальный подарок в новой игре студии — «Земский собор». В знак благодарности им достанется фамильная сабля Юрия Милославского, главного героя предыдущей игры, а вместе с ней — подсаадачный нож, узкий изогнутый клинок, известный своей смертоносной точностью ещё с XV века. В игре это оружие станет идеальным инструментом для скрытных убийств.
Креативный директор Сергей Русских рассказывает, что сабля Милославского — не просто предмет, а символ связи между боярином и казаком Киршей, героем новой истории:
В игре подарок боярина Милославского — фамильная сабля — символизирует особую связь с простым казаком Киршей, такой подарок делает его боевым побратимом. В боярских семьях оружие передавалось по наследству и хранилось в казне вместе с ценностями. Сабля Милославского, унаследованная от отца, была бережно сохранена и прошла через многие сражения, сохраняя смертоносность и красоту. Булатный клинок для сабли выковали персидские мастера, а серебряную золоченой рукоятью и гарду в польском стиле создали русские умельцы. Особые ножны надежно удерживают саблю, которая выхватывается со свистом, внушая страх врагам.
«Земский собор» продолжает историческую линию «Смуты, перенося действие в 1613 год — время, когда делегаты со всей страны собрались, чтобы выбрать нового царя. Игроки увидят события глазами казака Кирши, втянутого в борьбу за трон и интриги вокруг Земского собора. Ему предстоит сражаться с врагами и искать союзников, балансируя между честью, политикой и остриём сабли.
Разработчики полностью обновили механики игры: добавили новые типы передвижения (боевые и мирные), усовершенствовали поведение NPC и внедрили свежие сюжетные ветки и интерактивные события.
Релиз «Земского собора» состоится 4 ноября на VK Play. Стоимость игры составит 613 рублей — число, напрямую отсылающее к году действия сюжета. А для всех, кто приобрёл «Смуту» до выхода новой игры, «Земский собор» станет абсолютно бесплатным.
Игра имеет возрастной рейтинг 12+ и, по словам разработчиков, понравится всем, кто любит исторические приключения с атмосферой, вниманием к деталям и возможностью пройти путь героя — от простого казака до участника великого собрания, где решается судьба страны.
демка вполне играбельная, посмотрим. что на релизе будет
Вообще, видно, что у них цель не заработать, а максимально распространить игру, видимо, таковы условия их контракта
пост же не от официального аккаунта разрабов. В любом случае, если они действительно исправили много чего и много чего добавили, то поиграть в это нужно будет. Сама Смута игра вышла весьма неплохой, но местами пустоватой. Ей нехватало разнообразия в геймплее
Прикольной фишкой в игре сделали то, что теперь противнки смогут поднимать оглушенных врагов. А убить со спины их вроде сразу нельзя. Поэтому придется теперь оперативно скрытно всех убивать максимально быстро....
