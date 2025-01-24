Авторы Zenless Zone Zero анонсировали трех новых персонажей

Пару дней назад разработчики Zenless Zone Zero выпустили обновление «Астра-номический момент», а теперь начинают подготовку к следующему патчу. Версия 1.6 будет доступна с 12 марта и принесет тройку новых игровых агентов. Среди них Серебряный солдат Энби, Пульхра и Гашетка.

«Гашетка» (Устрашение, Электрический)

Персонаж с позывным «Гашетка» (Устрашение, Электрический) принадлежит к фракции «Отряд Обол». Находясь в составе вооруженных сил Нью-Эриду, Гашетка отвечает за подавление крупных угроз и обеспечение порядка, а ее дизайн говорит о роли снайпера.

Из карточки персонажа мы узнали, что Гашетка не любит говорить о прошлом даже с Солдатом 11, а среди неочевидных навыков можно отметить игру на губной гармошке и страсть к бобовым булочкам, которые любит агент Янаги.

Серебряный солдат Энби (Нападение, Электрический)

К ней может присоединиться Энби (Нападение, Электрический). Дело в том, что в досье девушки указана «Неизвестная фракция», но игроки уже находили связь между Энби и Солдатом 11.

В досье Энби можно заметить комментарии от Гашетки и просьбу «прикрыть, если Николь будет спрашивать». Вероятно, Серебряный солдат скрывает свой настоящий род деятельности, но подробности мы узнаем позже.

Пульхра (Устрашение, Физический)

Наконец, третьим игровым персонажем станет старая знакомая, Пульхра (Устрашение, Физический). Судя по анонсу, героиня вернулась к «Сынам Калидона», но члены фракции не спешат доверять кошке. Пока это единственный персонаж A-ранга из списка.

Стоит отметить, что электрические навыки, которые мы видели в сюжетной линии Объездной, сменились не просто так. Поклонники Zenless Zone Zero считают, что это связано с большим количеством героев данного типа и необходимостью в разнообразии.