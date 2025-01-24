Авторы Zenless Zone Zero выпустили музыкальный альбом Астры Яо

HoYoverse выпустила музыкальный альбом «Созвездие Лиры+» — издание включает три композиции Астры Яо и их инструментальные версии. Прямо сейчас вы можете пополнить медиатеку Spotify или Apple Music, а чуть позже альбом должен появиться в официальном сообществе HOYO-MiX ВКонтакте.

Заглавным треком стала «Wonderland Reverie» — песня о преодолении преград на пути к радости уже звучала в трейлере Zenless Zone Zero, с этой лирикой Астра сбежала со светского мероприятия, чтобы погрузиться в мир фантазий и спеть для простых горожан Нью-Эриду.

Другие оригинальные песни включают «Shining» и «Original Me», а больше композиций можно услышать в Спецвыпуске «Астра-номический момент». Новая сюжетная линия вышла вчера: прокси могут пройти историю, которая затронет поиск билетов на выступление Астры.

Кстати, это не первый раз, когда HoYo выступает в качестве продюсера. Несмотря на шутки про «разработчиков на полставки», музыкальные ролики агентов Бернис и Чжу Юань были тепло приняты фанатами.