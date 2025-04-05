Официально: Zenless Zone Zero доберется до консолей Xbox

Разработчики из miHoYo официально подтвердили, что Zenless Zone Zero появится на Xbox Series. Подробности релиза будут раскрыты 11 апреля в рамках прямой трансляции Xbox Spotlight.

В ходе мероприятия обещают продемонстрировать эксклюзивную версию для Xbox, а также поделиться «новыми захватывающими новостями», которые, как утверждает команда, не стоит пропускать.

Ранее Zenless Zone Zero уже вышла на PlayStation 5, PC (через Epic Games Store и официальный клиент), а также на iOS и Android. Проект представляет собой стильный экшен-RPG в футуристическом сеттинге и активно расширяет свою аудиторию. С выходом на Xbox круг платформ станет еще шире.