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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 460 оценок

Официально: Zenless Zone Zero доберется до консолей Xbox

butcher69 butcher69

Разработчики из miHoYo официально подтвердили, что Zenless Zone Zero появится на Xbox Series. Подробности релиза будут раскрыты 11 апреля в рамках прямой трансляции Xbox Spotlight.

В ходе мероприятия обещают продемонстрировать эксклюзивную версию для Xbox, а также поделиться «новыми захватывающими новостями», которые, как утверждает команда, не стоит пропускать.

Ранее Zenless Zone Zero уже вышла на PlayStation 5, PC (через Epic Games Store и официальный клиент), а также на iOS и Android. Проект представляет собой стильный экшен-RPG в футуристическом сеттинге и активно расширяет свою аудиторию. С выходом на Xbox круг платформ станет еще шире.

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