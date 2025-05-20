Презентация обновления Zenless Zone Zero 2.0 состоится 23 мая

Создатели Zenless Zone Zero сообщили, что полноценная презентация обновления 2.0 пройдёт 23 мая.
Студия HoYoverse проведет стрим, на котором в деталях расскажет об апдейте. Фанатов ожидает появление нового региона, где будут происходить события линейки обновлений и нескольких персонажей: Исюань, Цзюй Фуфу и Пань Иньху.
Ожидаются ивенты с хорошими наградами и промо-кодами, которые будут предоставлены на стриме. Ещё обещают показать таинственного гостя, и это еще тайный сюрприз.
Обновление 2.0 для Zenless Zone Zero выйдет 6 июня.
опять огромные сиськи на экране
-А много ль коровка дает молока?
-Не выдоишь за день, устанет рука!
очень жду )
Исюань... конечно сочная =) Надеюсь, что она будет такой же сильной, как Мияби...