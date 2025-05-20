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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 498 оценок

Презентация обновления Zenless Zone Zero 2.0 состоится 23 мая

KoRnEr KoRnEr

Создатели Zenless Zone Zero сообщили, что полноценная презентация обновления 2.0 пройдёт 23 мая.

Студия HoYoverse проведет стрим, на котором в деталях расскажет об апдейте. Фанатов ожидает появление нового региона, где будут происходить события линейки обновлений и нескольких персонажей: Исюань, Цзюй Фуфу и Пань Иньху.

Ожидаются ивенты с хорошими наградами и промо-кодами, которые будут предоставлены на стриме. Ещё обещают показать таинственного гостя, и это еще тайный сюрприз.

Обновление 2.0 для Zenless Zone Zero выйдет 6 июня.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Keyladona_Skywal

опять огромные сиськи на экране

1
yariko ookami

-А много ль коровка дает молока?

-Не выдоишь за день, устанет рука!

1
Lorenzo Lamas

очень жду )

1
MI6NI9HT

Исюань... конечно сочная =) Надеюсь, что она будет такой же сильной, как Мияби...