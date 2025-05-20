Презентация обновления Zenless Zone Zero 2.0 состоится 23 мая

Создатели Zenless Zone Zero сообщили, что полноценная презентация обновления 2.0 пройдёт 23 мая.

Студия HoYoverse проведет стрим, на котором в деталях расскажет об апдейте. Фанатов ожидает появление нового региона, где будут происходить события линейки обновлений и нескольких персонажей: Исюань, Цзюй Фуфу и Пань Иньху.

Ожидаются ивенты с хорошими наградами и промо-кодами, которые будут предоставлены на стриме. Ещё обещают показать таинственного гостя, и это еще тайный сюрприз.

Обновление 2.0 для Zenless Zone Zero выйдет 6 июня.