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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 460 оценок

Сюжетный трейлер Гашетки из Zenless Zone Zero раскрывает её прошлое

butcher69 butcher69

Авторы Zenless Zone Zero продолжают знакомить игроков с Гашеткой. В новом сюжетном трейлере от miHoYo (HoYoverse) раскрываются детали её прошлого.

Ролик показывает, через какие испытания прошла героиня во время апокалиптических событий. Судя по всему, её отряд не выжил, и лишь Гашетка смогла выбраться. Однако у самой героини есть иное восприятие этих событий, что может стать важной частью её сюжетной линии.

С точки зрения геймплея Гашетка представляет собой персонажа S-ранга с атрибутом Электро и специализацией «Устрашение». Разработчики явно приготовили для неё немало сюрпризов, которые раскроются в версии 1.6.

-5
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
oleg21412

Поклонники узнают больше о предыстории этого персонажа.

-2