Сюжетный трейлер Гашетки из Zenless Zone Zero раскрывает её прошлое

Авторы Zenless Zone Zero продолжают знакомить игроков с Гашеткой. В новом сюжетном трейлере от miHoYo (HoYoverse) раскрываются детали её прошлого.

Ролик показывает, через какие испытания прошла героиня во время апокалиптических событий. Судя по всему, её отряд не выжил, и лишь Гашетка смогла выбраться. Однако у самой героини есть иное восприятие этих событий, что может стать важной частью её сюжетной линии.

С точки зрения геймплея Гашетка представляет собой персонажа S-ранга с атрибутом Электро и специализацией «Устрашение». Разработчики явно приготовили для неё немало сюрпризов, которые раскроются в версии 1.6.