Zenless Zone Zero официально анонсирована для PS5

Авторы популярных игр Genshin Impact и Honkai: Star Rail уже несколько лет работают над своим следующим потенциальным хитом — Zenless Zone Zero. Игра обещает перенести игроков в уникальный мир киберпанка и постоянных битв. Новый проект от студии miHoYo должен выйти уже в этом году на ПК и мобильных платформах, а сегодня стало известно, что он посетит еще и консоль Sony.

Во время мероприятия State of Play был представлен свежий трейлер Zenless Zone Zero, а также анонсирована версия игры для PlayStation 5. Игра на консоли получит адаптированное управление, несколько специальных настроек, поддержку функций DualSense и многое другое.

Игра описывается разработчиками как совершенно новая экшен-RPG в жанре городского фэнтези. По сюжету, современная цивилизация была уничтожена сверхъестественной катастрофой, известной как Лощины. Новая Эрида, последняя городская цивилизация, пережившая апокалипсис, сумела выжить, овладев технологией добычи ценных ресурсов из пустот. Однако в пустотах бродят опасные монстры, и только особый вид людей, обладающих сопротивлением к разложению пустот, называемых Агентами, может проникнуть внутрь. В игре игрокам предстоит взять на себя роль Прокси - профессионала, который может направлять агентов в исследовании пустот.

В Zenless Zone Zero реализована динамичная боевая система, сочетающая в себе доступность и глубину. Механика игры разработана таким образом, чтобы быть интуитивно понятной, позволяя игрокам, только начавшим играть в экшены, легко освоить основы, и в то же время предлагая уровни стратегической глубины для более опытных геймеров. В боевой системе особое внимание уделяется умению уклоняться, точному определению времени и взаимодействию между персонажами. Кроме того, в процессе игры вы сможете открыть для себя скрытые маневры и мощные комбо.