ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.5 38 оценок

Фейерверк в Зимней хижине: праздничный дух или лишний шум?

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Новый год всё ближе, остаются считанные дни, и мы в Olkon Games задумались над тем, нужно ли передать ту самую праздничную магию в нашей игре «Зимняя хижина».

Трудно представить себе зимние каникулы без ярких огней. Фейерверк — это символ торжества, который мы привыкли видеть в небе каждую новогоднюю ночь. Но наша игра — это прежде всего про уединение и покой. А что, если добавить уютные бенгальские огни? Их можно было бы зажечь, стоя на крыльце хижины, и рисовать ими в воздухе, создавая свою магию.

Как вы относитесь к пиротехнике в играх? Помогите нам найти идеальный баланс.

Напомним, что ранний доступ «Зимней хижины» будет доступен уже 4 января в VK Play! Добавляйте игру в избранное, чтобы не пропустить выход!

19
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
oleg221090

Кто-нибудь пусть уже заблокирует этот спам про Зимнюю что-то там

4
Neko-Aheron

С точки зрения наблюдателя - то, что они писали ранее была большим скамом. Да их игры дерьмо за 3 копейки ради быстрого заработка, но увы, по правилам PG это новость, хоть и о псевдоигре.

1
DezkQ
муравьеды прошу к столу
муравьеды прошу к столу
3
Neko-Aheron

Слушай. Вот зачем ты их кормишь? Они же любят такие «пикантные» блюда))

2
DezkQ Neko-Aheron

А вдруг вымрут и нарушится баланс эко среды ?

3
Neko-Aheron DezkQ

Твоя самоотверженность и забота по отношению к никчемным созданиям, неспособным существовать, как все, просто поражает и восхищает. Я прям всплакнул. Молодец братан, так держать )))))

2