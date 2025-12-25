Фейерверк в Зимней хижине: праздничный дух или лишний шум?

Новый год всё ближе, остаются считанные дни, и мы в Olkon Games задумались над тем, нужно ли передать ту самую праздничную магию в нашей игре «Зимняя хижина».
Трудно представить себе зимние каникулы без ярких огней. Фейерверк — это символ торжества, который мы привыкли видеть в небе каждую новогоднюю ночь. Но наша игра — это прежде всего про уединение и покой. А что, если добавить уютные бенгальские огни? Их можно было бы зажечь, стоя на крыльце хижины, и рисовать ими в воздухе, создавая свою магию.
Как вы относитесь к пиротехнике в играх? Помогите нам найти идеальный баланс.
Напомним, что ранний доступ «Зимней хижины» будет доступен уже 4 января в VK Play! Добавляйте игру в избранное, чтобы не пропустить выход!
