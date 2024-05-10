Zompiercer обновляется до альфа-версии 16.3 - что нового?

В этой игре вам достаётся роль выжившего в мире зомби-апокалипсиса. Ваше единственное пристанище — поезд, который вы можете обустроить по своему вкусу. Собирайте ресурсы, создавайте оборудование, стройте уютный дом на железнодорожных вагонах и путешествуйте по тщательно созданным вручную локациям.

Вы можете использовать разнообразные верстаки, контейнеры для хранения, десятки элементов декора и возможность размещения предмета инвентаря на любой поверхности, чтобы раскрыть свой творческий потенциал и построить уютный мобильный дом, который защитит вас от опасностей внешнего мира.

Вы должны быть осторожны, потому что каждый тип зомби имеет своё поведение, тактику, сильные и слабые стороны. Добывайте и создавайте различное оружие, чтобы увеличить свои шансы на выживание.