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Zompiercer 03.04.2020
Шутер, Инди, От первого лица, Зомби
8.4 91 оценка

Zompiercer обновляется до альфа-версии 16.3 - что нового?

Creator445697
Новости

Разработчик игры Zompiercer выпустил новую альфа-версию игры Zompiercer в которой было добавлено множество новых функций и исправлений. Игра была переведена сразу на три новых языка, а именно на Испанский, Немецкий и Польский язык. Были изменены все выстрелы огнестрельного оружия на турелях Робо-пса. Теперь когда вы держите нож или вы взаимодействуете с грядками у вас будет отображаться прицел. Зомби будут реагировать на взрывы бочек или гранат, а не только на звуки выстрелов или если они вас увидят. В болотной локации глушитель для винтовки заменён на глушитель для AKM так как это более актуальное и нужное улучшение.

Разработчик не оставил нам ни какого сообщения, но он очень хорошо потрудился так как то что я написал это не вся часть того что разработчик создал.

Вот весь список изменений обновления.

Улучшения

  • Обновлены выстрелы всего огнестрельного оружия на турелях робота.
  • Если дробовик был разряжен, то после перезарядки персонаж дошлет патрон в ствол.
  • Добавлена Испанская локализация.
  • Обновлена Немецкая локализации.
  • Обновлена Польская локализации.
  • Отображается прицел когда персонаж держит нож или взаимодействует с грядками.
  • Материал шлема пожарного зомби заменен на полимерный.
  • Внедрено настраивание прицеливания для огнестрельного оружия.
  • Зомби идут на звук взрыва гранат и бочек.
  • В описании спального мешка указан способ установки.
  • Базовая скорость робота увеличена на 25%.
  • В болотной локации компенсатор для винтовки заменен на компенсатор для АКМ, так как теперь это более актуальное улучшение.
  • Увеличена дальность триггера для городского босса, что позволит роботу войти в зону босса до закрытия ворот при определенных условиях.
  • Две пустые канистры размещены в здании базы на случай если канистры не сгенерируются в автомобилях и у игрока не будет возможности слить топливо на заправке.

Исправленные ошибки

  • Исправлена возможная причина бага, при котором зомби ползли на игрока с анимацией сна.
  • Персонаж больше не использует аптечки или провизию в активных слотах при использовании кулаков.
  • Исправлен баг, при котором через раз не воспроизводилась анимация досыла патрона после выстрела из дробовика, если игрок быстро щелкал клавишу выстрела.
  • Исправлен баг, при котором у револьвера срывался курок, если сразу после выстрела быстро нажимать кнопку выстрела.
  • Возвращена коллизия для перил высокой входной лестницы многоэтажного дома.
  • Исправлена не запланированная возможность заходить в мастерскую на болотах через ворота.
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