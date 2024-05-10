Zompiercer обновляется до альфа-версии 16.3 - что нового?

Разработчик игры Zompiercer выпустил новую альфа-версию игры Zompiercer в которой было добавлено множество новых функций и исправлений. Игра была переведена сразу на три новых языка, а именно на Испанский, Немецкий и Польский язык. Были изменены все выстрелы огнестрельного оружия на турелях Робо-пса. Теперь когда вы держите нож или вы взаимодействуете с грядками у вас будет отображаться прицел. Зомби будут реагировать на взрывы бочек или гранат, а не только на звуки выстрелов или если они вас увидят. В болотной локации глушитель для винтовки заменён на глушитель для AKM так как это более актуальное и нужное улучшение.
Разработчик не оставил нам ни какого сообщения, но он очень хорошо потрудился так как то что я написал это не вся часть того что разработчик создал.
Вот весь список изменений обновления.
Улучшения
- Обновлены выстрелы всего огнестрельного оружия на турелях робота.
- Если дробовик был разряжен, то после перезарядки персонаж дошлет патрон в ствол.
- Добавлена Испанская локализация.
- Обновлена Немецкая локализации.
- Обновлена Польская локализации.
- Отображается прицел когда персонаж держит нож или взаимодействует с грядками.
- Материал шлема пожарного зомби заменен на полимерный.
- Внедрено настраивание прицеливания для огнестрельного оружия.
- Зомби идут на звук взрыва гранат и бочек.
- В описании спального мешка указан способ установки.
- Базовая скорость робота увеличена на 25%.
- В болотной локации компенсатор для винтовки заменен на компенсатор для АКМ, так как теперь это более актуальное улучшение.
- Увеличена дальность триггера для городского босса, что позволит роботу войти в зону босса до закрытия ворот при определенных условиях.
- Две пустые канистры размещены в здании базы на случай если канистры не сгенерируются в автомобилях и у игрока не будет возможности слить топливо на заправке.
Исправленные ошибки
- Исправлена возможная причина бага, при котором зомби ползли на игрока с анимацией сна.
- Персонаж больше не использует аптечки или провизию в активных слотах при использовании кулаков.
- Исправлен баг, при котором через раз не воспроизводилась анимация досыла патрона после выстрела из дробовика, если игрок быстро щелкал клавишу выстрела.
- Исправлен баг, при котором у револьвера срывался курок, если сразу после выстрела быстро нажимать кнопку выстрела.
- Возвращена коллизия для перил высокой входной лестницы многоэтажного дома.
- Исправлена не запланированная возможность заходить в мастерскую на болотах через ворота.