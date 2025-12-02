IO Interactive скоро покажет новый геймплей 007: First Light

Игровой процесс 007: First Light скоро будет представлен снова во время трансляции, которая начнётся 3 декабря в 19:00 МСК. В ней примут участие несколько членов команды разработчиков игры.

В сообщении IO Interactive говорится:

Присоединяйтесь к нам, и мы приоткроем завесу тайны над всеми аспектами игрового процесса вместе с директором по геймплею Андреасом Крогом и старшим дизайнером уровней Томасом Пульюэло во время нашей прямой трансляции Beyond the Light.

После выхода длинного трейлера с игровым процессом в сентябре нынешнего года студия, похоже, намерена продолжить изучение игровых механик, разработанных для этого амбициозного проекта.