Peak взяла высоту без страховки: неожиданный успех оставил разработчиков без отпуска

Одним из самых громких и неожиданных успехов 2025 года стала Peak — кооперативная мультиплеерная игра о совместном покорении гор, созданная студиями Aggro Crab и Landfall всего за четыре месяца. Проект буквально выстрелил сразу после релиза: Peak ворвалась в топы Twitch и быстро стала новой точкой притяжения для поклонников кооперативных игр, которые с 2023 года искали «следующую Lethal Company».

При этом сами разработчики не рассчитывали на такой эффект. Несмотря на устойчивый интерес к кооперативным тайтлам, команда ожидала куда более скромного старта. По их словам, поездка в Швецию для запуска игры изначально планировалась как финальный рывок перед заслуженным отпуском. Однако реальность оказалась иной: после релиза о передышке пришлось забыть.

Игроки мгновенно влюбились в абсурдное очарование Peak — эластичных человечков, неуклюже карабкающихся по скалам и регулярно срывающихся в пропасть. Вместо отдыха разработчики срочно переключились на поддержку проекта: исправляли баги, добавляли новые предметы и карты. И это принесло плоды — даже спустя полгода после выхода Peak продолжает активно развиваться и удерживать аудиторию. В начале месяца в игре и вовсе прошел концерт рэпера bbno$, по масштабу сравнимый с событиями из Fortnite.

Особенно примечательно, что Peak сумела сохранить дух геймджема. Создатели подчеркивают: намеренно оставили простые модели, комичную физику и простор для смешных ситуаций. Peak изначально задумывалась как комедийная игра, и именно это, по мнению авторов, стало ключом к её успеху.

Сроки поддержки проекта пока не обозначены, но команда уверяет: все идеи, которые их вдохновляют, будут реализованы — а уже потом разработчики отправятся покорять новые вершины.