Critical Shift TBA
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика
4.6 7 оценок

Rhinotales делится процессом работы над картами в Critical Shift

Команда Rhinotales рассказала о процессе создания и доработки уровней в игре Critical Shift. Один из первых уровней разработчики совершенствовали в течение нескольких месяцев, шаг за шагом тестируя различные идеи, подходы и добавляя множество деталей.

Работа над уровнем началась с пустого прототипа. В дальнейшем команда экспериментировала с освещением и звуком, а также пробовала разные варианты прохождения и приёмы повествования через окружение, чтобы добиться нужного настроения и цельного игрового опыта.

Разработчики показали, каким образом формировалась итоговая атмосфера уровня и как отдельные элементы постепенно складывались в законченную карту.

