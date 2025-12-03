Новый дневник разработчиков 007: First Light посвящён геймплею

IO Interactive сегодня выпустили первый эпизод Beyond the Light – новой серии дневников разработчиков, которая позволяет заглянуть внутрь процесса создания 007: First Light. Сериал исследует философию дизайна и творческий процесс игры, начиная с подробного изучения игрового процесса.

В дебютном эпизоде ​​Андреас Крог, директор по игровому процессу, и Томас Пуллуэлло, старший дизайнер уровней, проведут зрителей за кулисы, чтобы показать, как команда IOI воплощает в жизнь напряжение, стиль и точность молодого Джеймса Бонда с помощью интерактивного повествования и игрового процесса.

В основе 007: First Light лежит творческий подход — философия дизайна, которая позволяет игрокам выполнять миссии в собственном стиле, будь то скрытность, прямое действие или сочетание того и другого. Такие основные элементы игрового процесса, как шпионаж, инстинкт, гаджеты и боевая система, определяют, как игроки могут использовать навыки, обаяние и интеллект Бонда. Spycraft позволяет игрокам наблюдать, проникать в зону поражения и использовать возможности, используя скрытность и сбор информации. Instinct отражает приспособляемость Бонда, позволяя игрокам блефовать, обманывать или достигать максимальной концентрации в критических ситуациях. Гаджеты от Q Branch обеспечивают тактическую гибкость, предлагая новые способы импровизации и перехитрить врагов. Combat же сочетает в себе высокоточную стрельбу, ближние атаки и взаимодействие с окружающей средой, делая каждую встречу личной и кинематографичной.

Наряду с этой свободой подхода, 007: First Light предлагает смелые, тщательно проработанные сцены, которые определяют франшизу Бонда: от скоростных погонь и напряжённых боевых сцен до дерзких побегов на невероятной высоте. Каждый момент игры призван отразить эволюцию Бонда в элитного агента, балансируя между опасностью, элегантностью и зрелищностью в истинном стиле 007.

007: First Light — это отдельная оригинальная, переосмысленная история происхождения Джеймса Бонда, выход которой запланирован на 27 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.