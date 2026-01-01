Вышел трейлер фанатского мода GTA: Carcer City, объединяющий GTA и Manhunt

Ютубер под ником DeadpoolMKD показал трейлер глобальной модификации Grand Theft Auto: Carcer City для Grand Theft Auto: San Andreas. Идея этой модификации будет в том, чтобы объединить мрачный мир города Карцер-Сити из стелс-экшна Manhunt и геймплей GTA, которые, как известно фанатам, происходят в одной и той же игровой вселенной.

Действие модификации развернётся в 2001 году, а главным героем выступит бывший полицейский, которому придётся познать криминальный мир Карцер-Сити на собственной шкуре. Если юристы TakeTwo не заглушат проект, релиз демоверсии модификации ожидается 9 марта 2026 года.