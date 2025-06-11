Разработчики 007: First Light сотрудничают с многими мировыми брендами

Датская студия IO Interactive наконец-то представила список партнеров грядущей игры 007: First Light — и речь идет не просто о внутриигровой рекламе, а о полноценном сотрудничестве с легендарными брендами.
К проекту уже присоединились Aston Martin, Coca-Cola, Omega, Jaguar, Leica, Nvidia, Herman Miller Gaming, Orlebar Brown и Range Rover Defender. Этот список - настоящая «модная капсула» из вселенной Бонда. Не хватает только Walther, производителя знаменитого пистолета PPK, с которым Бонд практически никогда не расставался.
При сотрудничестве с такими признанными брендами часто заключаются многомиллионные контракты, а интеграции улучшают имидж проекта. Это правило уже давно действует в отношении «Бондианы», а теперь оно распространилось и на игры.
Релиз 007 First Light ожидается 2026 году на PC, Xbox Series, PS5 и Switch 2.
Бонд вообще всегда был не про кино, а про продажу всякого брендового дерьма скуфам и охамутованным баборабам, чтобы якобы в глазах других выглядеть солидно, а не как хрен с горы.
О да, ведь Астон Мартин себе любой скуф позволить может. Естественно ради такой платежеспособной аудитории и снимался фильм, сразу после показа машины в Бонде у автосалонов целая толпа была, помню помню
Не любой, но очень многие из среднего класса на западе могут купить подержанный или в кредит под мизерный процент.
Есть шанс наконец-то на хорошую игру, смущает только - это 26-ти летний бонд - мал/глуп/неопытен. И лицо актёра смахивает в придачу на одного известного порноактёра. Если игра будет хорошая, то ладно но можно же было найти умное/интеллигентное лицо. Например что Крэйг, что Броснан, что Далтон - выглядели именно интеллигентно, решительно и голос поставленный у них и врезать могут по необходимости, а в ролике ну такое... Но это всего лишь игра, а не кино. Хотя играть будут фаны фильмов и засрать могут за неправильного актёра.
Встречайте новый бонд как две капли - это он и есть)):
О, Маркус... Но не Феникс)
Бонд на Круза похож
Интересно будет ли легендарный бренд штурмовой винтовки Shashka?