Разработчики 007: First Light сотрудничают с многими мировыми брендами

Датская студия IO Interactive наконец-то представила список партнеров грядущей игры 007: First Light — и речь идет не просто о внутриигровой рекламе, а о полноценном сотрудничестве с легендарными брендами.

К проекту уже присоединились Aston Martin, Coca-Cola, Omega, Jaguar, Leica, Nvidia, Herman Miller Gaming, Orlebar Brown и Range Rover Defender. Этот список - настоящая «модная капсула» из вселенной Бонда. Не хватает только Walther, производителя знаменитого пистолета PPK, с которым Бонд практически никогда не расставался.

При сотрудничестве с такими признанными брендами часто заключаются многомиллионные контракты, а интеграции улучшают имидж проекта. Это правило уже давно действует в отношении «Бондианы», а теперь оно распространилось и на игры.

Релиз 007 First Light ожидается 2026 году на PC, Xbox Series, PS5 и Switch 2.