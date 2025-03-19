Состоялся релиз кооперативного рогалика 33 Immortals

Студия Thunder Lotus Games выпустила в раннем доступе кооперативный экшен-рогалик 33 Immortals, доступный на ПК и Xbox Series X|S. Игра, вдохновленная "Божественной комедией" Данте Алигьери, предлагает уникальное приключение, в котором 33 игрока объединяются в рейды для борьбы с полчищами монстров и гигантскими боссами.
Сюжет 33 Immortals повествует о восстании душ против Божьего суда, где игроки должны сражаться за свою свободу, исследуя два мира и выполняя сложные командные задания. Игра предлагает четыре вида оружия и множество предметов для экипировки, что позволяет настраивать персонажей под уникальные стили игры.
Каждый рейд начинается с мгновенного подбора союзников, и важность командной работы в борьбе с врагами и боссами становится ключевым элементом. В раннем доступе доступны десятки монстров и два главных босса, а также возможность улучшать способности и использовать мощные комбинированные атаки.
Игра доступна в Epic Games Store по цене 599 рублей и с подпиской Game Pass с первого дня. Ожидается, что финальная версия выйдет в 2026 году.
главной проблемой будет набрать лобби в 33 человека
Всю почту уже "засрали" тхандеры с этой игрой.... Лучше бы sundered 2 сделали.! // Николай Монахов
что значит рогалик
Рогалик — это жанр компьютерных игр, который характеризуется случайной генерацией игрового мира, процедурностью и высокой сложностью прохождения. Название происходит от английского термина roguelike, где rogue — это игра 1980 года, заложившая основы жанра, а like означает "подобный". Основные черты ролевых игр типа roguelike включают:
1. Процедурная генерация уровней: каждый раз, когда игрок запускает игру, мир генерируется заново, что делает каждое прохождение уникальным.
2. Перманентная смерть: если персонаж игрока погибает, это конец игры, и начать нужно сначала, теряя весь прогресс.
3. Нелинейность: игроку предоставляется свобода действий, но последствия решений часто непредсказуемы.
Ну или небольшая сладкая булочка, обычно полумесяцем, сделанная из слоеного теста)
пасяба
В последнее время ещё стали популярны прогрессивные рогалики (вроде Hades) которые не полностью обнуляют прогресс, а позволяют сохранять/повышать какие-то статы. В прогрессивных рогаликах сюжетный/геимплейный контент нужно анлокать. Т.е. нужно 20 раз умереть и 20 раз добежать до пункта N, чтобы разблокировать что-то.
Binding of Isaac -- это, в принципе, тоже прогрессивный рогалик. И именно поэтому спидранеры не любят его проходить по чистому, а используют специальный режим с разблокированным всем контентом.
Любопытно посмотреть на спидранера который проходит игру без разблокировки ...пупок развяжется проходить ))