Состоялся релиз кооперативного рогалика 33 Immortals

Студия Thunder Lotus Games выпустила в раннем доступе кооперативный экшен-рогалик 33 Immortals, доступный на ПК и Xbox Series X|S. Игра, вдохновленная "Божественной комедией" Данте Алигьери, предлагает уникальное приключение, в котором 33 игрока объединяются в рейды для борьбы с полчищами монстров и гигантскими боссами.

Сюжет 33 Immortals повествует о восстании душ против Божьего суда, где игроки должны сражаться за свою свободу, исследуя два мира и выполняя сложные командные задания. Игра предлагает четыре вида оружия и множество предметов для экипировки, что позволяет настраивать персонажей под уникальные стили игры.

Каждый рейд начинается с мгновенного подбора союзников, и важность командной работы в борьбе с врагами и боссами становится ключевым элементом. В раннем доступе доступны десятки монстров и два главных босса, а также возможность улучшать способности и использовать мощные комбинированные атаки.

Игра доступна в Epic Games Store по цене 599 рублей и с подпиской Game Pass с первого дня. Ожидается, что финальная версия выйдет в 2026 году.