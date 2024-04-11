Закрытое бета-тестирование 33 Immortals состоится в конце мая

Новый мультиплеерный рогалик 33 Immortals от Thunder Lotus Games был представлен на презентации инди-игр Triple-i Initiative. Закрытое бета-тестирование 33 Immortals начнется 24 мая и продлится до 2 июня. Заинтересованные игроки могут зарегистрироваться для участия на официальном сайте игры .
Помимо пейзажа, вдохновленного «Адом Данте», и ретро-мультяшной графики, уникальной особенностью 33 Immortals является размер рейда. В игре предусмотрен кооперативный режим для 33 игроков с семью уникальными бойцами, каждый раунд длится около 25 минут. Поверженных игроков можно возродить, если другой воин найдет время, чтобы преследовать их призрак.
С большим количеством врагов на экране, особенно в более сложных портальных подземельях, это очень сложно. Весело просто хаотично спамить атаки, помогать остальной команде добивать средних боссов или отбивать более легких противников на расстоянии, прежде чем они скоординируют свои атаки.Руководитель британского бюро Мэт Смит