7 Days To Die вышла из раннего доступа

Выход версии 1.0

Сегодня, 25 июля 2024 года в 20:00 по московскому времени, вышла стабильная версия 1.0, которая стала точкой выхода игры из раннего доступа, в котором она находилась с 2013 года. Теперь игра продаётся по новой цене — 45$ на всех платформах. В Steam игра стоит 1500₽. На ПК обновление как и всегда бесплатное, а на Xbox Series X|S и PS5 игру надо будет покупать заново. При этом владельцам старой цифровой консольной версии Telltale в течение 30 дней будет доступна скидка 25% на покупку новой версии игры. Старая версия уже удалена из магазинов, однако её владельцы всё также смогут в неё играть. Кроссплея на момент выхода 1.0 не будет, так как Microsoft и Sony его ещё не одобрили, однако он придёт позже с обновлением.

Кратко про изменения: новая система персонажей с новыми моделями игроков, новыми анимациями для них, новой системой кастомизации и брони. Весь транспорт получил обновлённые модели и отображение модификаций. Зомби получили новые вариации в виде разных цветов и текстур одежды, кожи, волос и т.д., также теперь у всех зомби есть новая расчленёнка, а вылетающая из них кровь стала лучше, как и многие другие эффекты в игре. Также было улучшено освещение и затенение, благодаря чему игра стала выглядеть лучше. Генератор случайных миров стал намного быстрее и лучше, в него вернулся сгоревший лес. В мире появилось много новых и переделанных старых локаций, в том числе и высокоуровневых, а также много новых и обновлённых моделей окружения и не только. И это лишь самое основное — игра получила ещё много других изменений, улучшений и исправлений.

Оптимизация тоже не осталась без внимания разработчиков, так как игра выходит на консоли. Игра перешла на новую версию движка — Unity 2022, который привнёс в том числе и улучшенную работу Vulkan. Также разработчики сделали непрозрачными окна на расстоянии, благодаря чему внутренности зданий не рендерятся, если не подходить достаточно близко, что особенно полезно для очень тяжёлых в прошлых версиях в плане производительности городов, в которых игра стала работать лучше. Также теперь модели теперь будут загружаться не сразу, а в течение нескольких кадров, что позволит снизить количество фризов и сделать игру более плавной в городах. Был улучшен просчёт источников освещения, улучшена работа и качество Ambient Occlusion, значительно снижено потребление оперативной памяти, что было одной из главных задач для выхода на консоли, у которых объём памяти не очень большой, особенно у Xbox Series S. Также было проведено множество других мелких оптимизаций, которые в сумме также сделают работу игры лучше.

Что дальше?

Игра выходит из раннего доступа, однако это не значит, что на этом всё. Как и раньше, игра продолжит получать бесплатные крупные обновления с новым контентом и изменениями. Более того, теперь разработчики будут стараться делать совместимость сохранений, так что в будущем не придётся начинать новую игру после каждые полгода после каждого крупного обновления, однако исключать это не стоит — после кого-либо крупного обновления новая игра всё-таки может потребоваться, хоть разработчики и будут стараться обойтись без этого.

Разработчики представили план развития игры на 2024-2025 годы, в котором обозначены самые основные изменения и нововведения, которые будут в будущих обновлениях до конца следующего года.

2024 год

В этом году помимо обновления 1.0 выйдет также и первый крупный патч после релиза под названием "Надвигается шторм". До него осталось полгода. Разработчики назвали это обновление праздничным, так что видимо оно выйдет в декабре к рождественским и новогодним праздникам. В нём будут новая система погоды и обновлённая прогрессия биомов, система гардеробов, дополнительные стадии для зомби, спавн рядом с другом и Twitch Drops. Также появятся косметические DLC.

2025 год

Новая угроза. Обновление с таким названием во 2 квартале привнесёт в игру долгожданных бандитов, полностью новый интерфейс, новую систему внутриигровых событий и новый тип заданий.

Дальнейший путь. Обновления выйдет в 4 квартале, и в нём появится сюжет, переработка торговцев, поддержка Мастерской Steam и новый тип заданий. При этом это будет именно новый тип заданий, а не вариация кого-либо старого, как и в предыдущем обновлении. Возможно это будет задание на защиту локаций. Другим же типом заданий может стать разрушение локаций, о котором разработчики говорят уже давно.

Это самые основные изменения, которые разработчики предоставят игрокам в течение полутора лет. Однако и это не станет финалом поддержки игры — The Fun Pimps планируют поддерживать проект и дальше.