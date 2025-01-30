'83 возвращается: тактический шутер о Холодной войне вновь в разработке

Тактический онлайн-шутер '83, являющийся духовным наследником Rising Storm 2: Vietnam, снова в разработке! Игра, ранее замороженная после закрытия Antimatter Games, получила второе дыхание благодаря новой студии Blue Dot Games Ltd. и инвестициям Кевина Грина. Разработчики рассчитывают выпустить проект в раннем доступе Steam примерно через год.

'83 переносит игроков в альтернативную историю 1983 года, где Холодная война перерастает в полномасштабный конфликт между НАТО и СССР. Это крупномасштабный тактический шутер, ориентированный на командное взаимодействие и реализм, но при этом динамичный и доступный.

Проект начинала Antimatter Games, но после её закрытия в 2023 году права на игру пришлось выкупать у EG7. Теперь разработка возобновлена, а вместе с ней возвращается надежда на лучший военный шутер в сеттинге Холодной войны.