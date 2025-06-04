Продажи бразильской инди-стратегии 9 Kings превысили 250 000 копий

Инди-стратегия 9 Kings от бразильской студии Sad Socket ворвалась в топ Steam, разойдясь тиражом более 250 000 копий всего за неделю с момента запуска в раннем доступе.

Игра сочетает градостроительный симулятор с механиками "рогалика" и карточной стратегией. Пользователям предстоит собирать уникальные карты — отрядов, заклинаний и построек — и выстраивать мощные боевые комбинации для захвата власти и победы над соперниками.

Команда из двух друзей, Рафаэла Мело и Андре Янга, уже выпустила семь патчей и готовит новый контент. Издатель Hooded Horse назвал релиз одним из лучших запусков ПК-игры от бразильской студии.

9 Kings доступна в Steam и до 6 июня продаётся со скидкой 35% — всего за 324 рубля.