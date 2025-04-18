Roguelite-стратегия "9 Kings" выйдет 19 мая в раннем доступе Steam

За разработку отвечает студия Sad Socket, а издавать игру будет Hooded Horse. Как заявляют разработчики, в игре можно создать такие сборки из войск, заклинаний и зданий, что это может выйти за пределы основных механик игры, полностью меняя игру.

Стратегия 9 Kings предлагает игрокам строить города и армии, используя различные комбинации юнитов, магических способностей и зданий. Цель — добиться доминирования через управление ресурсами и тактическое планирование. На разнообразных картах происходят масштабные сражения в реальном времени, а собранные во время кампаний бонусы влияют на дальнейший игровой процесс, внося изменения в каждую новую сессию. В феврале 2025 года демо-версия проекта участвовала в Steam Next Fest, собрав более 200 тысяч уникальных участников. Игра получила преимущественно положительные оценки, а количество добавлений в списки желаний превысило 170 тысяч.

Тим Бендер, CEO издателя Hooded Horse, отметил, что лично провёл значительное время за тестированием демо, экспериментируя с нестандартными стратегиями. По его словам, глубина механик побудила команду ускорить выпуск, чтобы предоставить доступ к полной версии. Сооснователь студии Sad Socket Радаэль Мело добавил, что партнёрство с Hooded Horse стало ключевым этапом в развитии проекта, позволив усилить продвижение и доработку игровых систем.

Игра выйдет 19 мая с поддержкой русского языка.