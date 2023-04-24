A Plague Tale: Requiem получила полную поддержку Steam Deck

Steam Deck уже больше года В цифровом магазине Valve доступны тысячи игр, и многие из них попадают в особую систему оценок, где зеленые отметки указывают на идеальную играбельность, желтые — в игры, в которые можно играть с некоторыми дополнительными шагами, игры, несовместимые со Steam Deck, и непроверенные игры (игры, которые не были должным образом протестированы).
Ранее сегодня A Plague Tale: Requiem была добавлена в совместимость со Steam Deck, и в нее можно будет играть практически без проблем. Несколько месяцев назад в игре появился патч для добавления трассировки лучей, и в ней заметно меньше падений производительности по сравнению с другими играми.
Ага в 30 фпс ) при этом эти 30 иногда просаживаются до 28 фпс.
Я тебе открою маленький секрет: любая портативная консоль рассчитана на 30 фпс!!! Ты бы еще предъявил претензии, что там нет 4к и 120 фпс!
Я не прошу в 4к картинку и 120 фпс, если выпускают портативку то она должна работать стабильно а лучше в 60 фпс , постарались бы разрабы игры и валве ) вот хороший пример DOOM Eternal , 60 фпс и приятная картинка. Сложно оптимизировать свою игру ?