Энтузиаст сравнил две русские озвучки A Plague Tale: Requiem ©

В этом месяце мы получили не одну, а целых две озвучки мрачного приключенческого экшена A Plague Tale: Requiem - одна от небольшой команды ВЭКА и вторая от более крупной студии GamesVoice, которая получила деньги на проект от спонсоров.

Энтузиаст решил сравнить эти два проекта и получилось довольно своеобразное видео. Очевидно, что автор симпатизирует работе от небольшой команды и местами с ним сложно не согласиться, но есть и моменты притянутые за уши.

Как бы то ни было, всегда приятно когда есть выбор и вы можете скачать любую из этих озвучек с нашего сайта.

Озвучку от команды ВЭКА вы можете найти здесь Работа ребят примечательна еще и тем, что в свое время они озвучили A Plague Tale: Innocence.

А озвучку от студии GamesVoice вы найдете вот здесь.

Релиз A Plague Tale: Requiem состоялся 18 октября прошлого года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S/X, а на Nintendo Switch появилась "облачная" версия. В начале июля появились намеки на то, что авторы уже работают над продолжением.