Энтузиаст сравнил две русские озвучки A Plague Tale: Requiem

В этом месяце мы получили не одну, а целых две озвучки мрачного приключенческого экшена A Plague Tale: Requiem - одна от небольшой команды ВЭКА и вторая от более крупной студии GamesVoice, которая получила деньги на проект от спонсоров.
Энтузиаст решил сравнить эти два проекта и получилось довольно своеобразное видео. Очевидно, что автор симпатизирует работе от небольшой команды и местами с ним сложно не согласиться, но есть и моменты притянутые за уши.
Как бы то ни было, всегда приятно когда есть выбор и вы можете скачать любую из этих озвучек с нашего сайта.
Озвучку от команды ВЭКА вы можете найти здесь Работа ребят примечательна еще и тем, что в свое время они озвучили A Plague Tale: Innocence.
А озвучку от студии GamesVoice вы найдете вот здесь.
Релиз A Plague Tale: Requiem состоялся 18 октября прошлого года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S/X, а на Nintendo Switch появилась "облачная" версия. В начале июля появились намеки на то, что авторы уже работают над продолжением.
Выбор конечно же хорошо. Но зачем дважды озвучивать одну игру?) У нас что мало игр без русской озвучки?)
Не договорились между собой
ВЭКА маленькая студия и не особо известно про неё. Видимо спонсоры, которые оплатили озвучку у GamesVoice, даже не в курсе были, что уже ведутся работы.
Ну и на ту и на другую люди донатили, значит был смысл)
Первую часть проходил с озвучкой ВЭКА, вторую пройду также. Мне перевод в первой понравился, да есть там бабушка с юным голосом, но мне это не помешало насладиться хорошей игрой. У Хьюго голос хорошо подходит.
Если проходил первую часть с озвучкой от конкретной студии, то и вторую надо проходить с ней же. Чтобы не было разрыва канвы. А так, больше переводов, хороших и разных.
Не понял доеба про веревку...
Мне голоса зашли больше у геймвойс, а по этому видео перевод и передача эмоций у вэка реально лучше