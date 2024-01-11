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A Way Out 23.03.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Кооператив
7.8 448 оценок

EA удалила защиту Denuvo из A Way Out

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня компания Electronic Arts довольно неожиданно решила удалить защиту Denuvo из игры A Way Out. Размер EXE-файла уменьшился на 165 MB.

Ранее игра уже была взломана CPY, однако с тех пор для игры вышло несколько небольших обновлений, которые не были взломаны.

Это довольно приятная новость, поскольку EA крайне редко удаляет защиту Denuvo из своих игр, а тем более из старых. Это показывает, что и других защищенных старых игр EA, таких как Burnout: Paradise, NFS: Hot Pursuit Remastered, Dragon Age: Inquisition и т.д., есть шанс однажды освободиться от австрийской DRM, что ранее считалось очень маловероятным.

20
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Stas776

Было бы ещё, с кем пройти её

5
Нейтан Дрейк

Я в первый раз проходил один, сразу управлял на клава мыши и геймпаде. Сложнее всего было сразу двумя мотоциклами управлять.

11
JustA_NiceGuy

Топовая игра.

1
fox nemets

ее же нельзя одному пройти???я правильно понял???

0
TRADS80

У одного получилось, попробуй и ты.

0
RavenW89

да, только в коопе, тк второй персонаж не управляется ИИ, а только ждет подключения второго игрока.
Ну или можно попытаться по приколу играть самому за обоих персов, сначала немного пробежав одним, потом взять управление за второго и догонять потихоньку)
как ниже описали

0
Tom[Cat]

Сплит скрин и геймпад, некоторые сцены только сложные типа езды и стрельбы одновременно.

0
Big and Fat

О, спасибо.

0
Tiger Goose

У фанатов Denuvo траур.

0