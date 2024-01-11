EA удалила защиту Denuvo из A Way Out

Кооперативное приключение для двоих друзей. Лишь вместе вы сможете совершить побег и снова ощутить свою прежнюю жизнь. У каждого героя своя судьба и мотивы, но сейчас они объединены общей целью.

Во время прохождения экран всегда будет разделен на две части, показывающие ваш игровой процесс и вашего друга.