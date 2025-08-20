Absolum выходит 9 октября - новый битемап от авторов TMNT: Shredder's Revenge

Dotemu, Guard Crush Games и студия Supamonks объявили дату релиза Absolum — свежего аркадного битемапа с элементами роуглайта. Игра появится 9 октября на ПК, PlayStation и Nintendo Switch, а познакомиться с ней можно будет через демоверсию.

События разворачиваются в королевстве Талама, расколотом магическим катаклизмом. Власть захватил Солнечный Король Азра, подчинивший магов и сломивший сопротивление. Но повстанцы под предводительством чародейки Учави решают дать бой тирану.

В Absolum каждый герой уникален. Галандра владеет некромантией и гигантским мечом, превращая арену в ледяное поле смерти. Карл, последний свободный дворф, полагается на мушкетон и грубую силу. Бром сражается заклинаниями в воздухе, а загадочный Сайдер собирает осколки души и обрушивает их на врагов. Комбинируя приёмы, игроки создают эффектные серии ударов и магических атак.

Разработчики вдохновлялись классикой вроде Golden Axe и Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara, но добавили современную глубину: нелинейные маршруты, редкие предметы, тактические комбо и магические контратаки. Игра доступна как для одиночного прохождения, так и в кооперативе.