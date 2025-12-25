Талама меняется: Absolum готовит крупное обновление с испытаниями и осквернёнными землями

Разработчики Absolum объявили о выходе масштабного обновления 1.1, намеченного на начало 2026 года. Вместо череды мелких патчей команда решила сосредоточиться на полноценном контентном апдейте, который заметно расширит мир Талама и добавит новые возможности для повстанцев.

Одним из главных нововведений станут испытания повышенной сложности, доступ к которым откроется после победы над финальным противником. Более того, игроки смогут самостоятельно создавать собственные испытания и делиться ими с сообществом с помощью специальных кодов, публикуя их в Discord или на Reddit.

Существенные изменения затронут и сам мир. На карте появятся осквернённые регионы — опасные зоны с усиленными врагами, но и более ценными наградами. Игрокам предстоит решать, рисковать ли ради добычи или обходить такие территории стороной. Частота появления этих регионов будет зависеть от активности в новых испытаниях, что добавит вариативности исследованию.

Отдельное внимание уделили ездовым животным. В обновлении появятся элитные скакуны с усиленными атаками, способные помочь как в сражениях, так и в длительных путешествиях. Дополнят апдейт новые образы и эмоции персонажей, которые можно будет открыть через Древо Души или выполнение испытаний, сделав приключения ещё более выразительными.