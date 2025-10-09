Вышел релиз Absolum от Dotemu - битемап-рогалик в стиле тёмного фэнтези

Издатель DOTEMU и студии разработки Guard Crush Games, Supamonks известные по Streets Rage 4, выпустили Absolum - соверешенно новый IP в жанре битемап-роглайт в духе мрачного фэнтези. В Absolum можно играть как в одиночку, так и в кооперативе для двух игроков. Игра доступна для PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X.

Действие в игре разворачивается в мире Талама, где некогда процветающую цивилизацию поработил Солнечный Король Азра. Воспользовавшись магическим катаклизмом, он запретил колдовство и поработил чародеев, превращая несогласных в изгнанников. Остатки сопротивления объединились, чтобы вернуть миру свободу - и именно их судьба ложится в руки игроков. Мир Талама наполнен секретами, историями и предательствами. От величественных шахт Грандири до изумрудных лесов Яробы.

В игре представлены: 4 уникальных героя с собственными навыками - Галандра-воин с мечом, который поражает с безупречной точностью, а разрушительная некромантия замораживает и сокрушает врагов. Карл-дворф, вооруженный мушкетоном и собственными кулаками, Карл — мастер ближнего боя и взрывной тактики. Лягушка Бром-маг, привносящая в группу сочетание юмора, таинственности и земноводной энергии и загадочный Сайдер-ниндзя, ловкий боец-разбойник, оснащённый механическими протезами и крюком-кошкой, который меняет его манеру передвижения и боя. Каждого персонажа разработчики пытались охарактеризовать с помощью «темы» для каждого из приемов или категорий приемов: комбо, захват, навык и арканы.

Есть также разные стили игры: даже если у вас есть любимый персонаж, вы всё равно может выбрать Аркану, которая соответствует его личному стилю. Возможно, вам нравится Сидр, но вы также предпочитаете атаки по области, поэтому можете выбрать мины. Или, может быть, вы предпочитаете воздушные комбо, в этом случае удар буром - ваш выбор. Это также способ продолжать играть одним и тем же персонажем по-новому: смена Арканы может полностью изменить ощущения от персонажа, предоставляя игрокам новые способы наслаждаться игрой без необходимости менять персонажей.

По заверениям Dotemu, каждое прохождение будет уникальным и даже сотое прохождение покажет новые пути. Они усилили взрывную составляющую поз и плавность анимации, чтобы игровой процесс был на шаг впереди классических beat 'em up. Играя выделяется быстрой динамичностью, по сравнению с Streets Rage.

Каждый шаг вашего путешествия будет сопровождаться великолепным саундтреком композитора Гарета Кокера (Ori, Halo Infinite, Prince of Persia) с участием Юки Китамуры (Dark Souls, Elden Ring), Мика Гордона (Doom Eternal, Atomic Heart) и других музыкантов!

В честь релиза скидка 10% до 6 октября - 792 RUB / 463 UAH .