Syberia 09.01.2002
Адвенчура, Квест
8.9 850 оценок

Для ремастера Syberia вышло обновление с улучшениями и исправлением ошибок

monk70 monk70

Спустя полтора месяца после выхода Syberia Remastered на PS5, Xbox Series и ПК вышло обновление. Это бесплатное обновление направлено исключительно на исправление различных ошибок.

Патч приносит улучшения графики и отображения на ПК, исправляет ряд критических ошибок, дорабатывает анимации и работу камеры, а также вносит корректировки в режим приключений.

Комментарии:  3
Egik81

Одна из немногих игр, которая понравилась. Тем более много о ней слышал. Надеюсь, обновление исправляет и некоторые ошибки, которые увидел в игре. Из-за специфичности в частности игрового интерфейса нового. Главная претензия это то, что конец игры происходит резко. То есть ты резко находишь брата владельцы завода автоматов и усе.

Barred

Жена классику проходила, а я думаю прикоснуться к Сибири как раз в виде ремастера).

Кей Овальд

Ну, то ли ещё будет, пущай допиливают, на следующий НГ и взять можно будет.

