Для ремастера Syberia вышло обновление с улучшениями и исправлением ошибок

Спустя полтора месяца после выхода Syberia Remastered на PS5, Xbox Series и ПК вышло обновление. Это бесплатное обновление направлено исключительно на исправление различных ошибок.

Патч приносит улучшения графики и отображения на ПК, исправляет ряд критических ошибок, дорабатывает анимации и работу камеры, а также вносит корректировки в режим приключений.