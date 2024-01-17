Ace Combat 7: Skies Unknown выйдет на Nintendo Switch

Компания Bandai Namco объявила о выходе Ace Combat 7: Skies Unknown на Nintendo Switch, сообщив дату релиза и трейлер.

Как бы то ни было, воздушный шутер 2019 года, созданный Кадзутоки Коно, дебютирует на японской гибридной консоли 11 июля, причем в Deluxe Edition войдет не только базовая игра, но и длинный список DLC.

Кадзутоки Коно сообщил, что новая часть Ace Combat находится в разработке, так что серия Bandai Namco будет продолжена, а появление седьмой части на Nintendo Switch - это всего лишь закрепление.

Безусловно, проект вызывает большое любопытство, как он будет выглядеть с технической точки зрения, ведь следующая Ace Combat станет дебютом франшизы на платформах текущего поколения.