Ace Combat 7: Skies Unknown выйдет на Nintendo Switch

Компания Bandai Namco объявила о выходе Ace Combat 7: Skies Unknown на Nintendo Switch, сообщив дату релиза и трейлер.
Как бы то ни было, воздушный шутер 2019 года, созданный Кадзутоки Коно, дебютирует на японской гибридной консоли 11 июля, причем в Deluxe Edition войдет не только базовая игра, но и длинный список DLC.
Кадзутоки Коно сообщил, что новая часть Ace Combat находится в разработке, так что серия Bandai Namco будет продолжена, а появление седьмой части на Nintendo Switch - это всего лишь закрепление.
Безусловно, проект вызывает большое любопытство, как он будет выглядеть с технической точки зрения, ведь следующая Ace Combat станет дебютом франшизы на платформах текущего поколения.
как он будет выглядеть с технической точки зрения вот главный вопрос, а вывезет ли свич 7 часть
естественно не вывезет, уже все итак понимают, что даже эмулятор на пк, выдает намного лучше качество, чем сам сыч, не даром анонсят сыч 2, так как понимают, что это дед энд для портативки.