Российская студия анонсировала мрачную стратегию ACHEIA на движке Unreal Engine 5

Extor Menoger Extor Menoger

В рамках выставки Comic Con Игромир 2025 студия ZDES PRODUCTION официально представила свой дебютный крупный проект под названием ACHEIA. Разработчики продемонстрировали первые геймплейные кадры и поделились подробностями об игре, действие которой разворачивается в авторской фантастической вселенной POSTHUMAN TALES.

Проект представляет собой сюжетную иммерсивную стратегию с элементами выживания, разрабатываемую на модифицированной версии движка Unreal Engine 5. Игрокам предстоит взять под контроль управление последней цитаделью человечества в мире, наводненном чудовищными существами, напоминающими персонажей из страшных сказок. Геймплей будет сочетать в себе менеджмент поселения, добычу ресурсов через экспедиции и тактические сражения.

Особое внимание авторы уделяют проработке нарратива и атмосферы. Художественный руководитель студии Дмитрий Здесев отметил, что ACHEIA станет игрой с высоким порогом вхождения, ориентированной на мидкорную и хардкорную аудиторию. Пользователям придется постоянно сталкиваться с тяжелыми моральными дилеммами, выбирая между сохранением человечности и суровой практичностью, необходимой для выживания группы.

Техническая часть проекта включает в себя продвинутую физику и интерактивное окружение. Заявлена система разрушаемости, позволяющая использовать элементы ландшафта в бою: игроки смогут взрывать объекты, топить врагов или обрушивать на них скалы, превращая окружающую среду в оружие. Разработка ведется при технологической поддержке компаний Epic Games и NVIDIA.

Релиз стратегии ACHEIA запланирован на октябрь 2027 года для персональных компьютеров. Создатели подчеркнули, что не планируют выпускать игру в ранний доступ, а нацелены на премьеру готового продукта. Для погружения в лор вселенной студия также выпускает сопутствующие материалы, включая книжный цикл, музыкальные альбомы и настольную игру Terminal Lucidity.

Комментарии:  21
UnwaveringGlenn

Всё что Представляют Российские Игровые студии так это только "Распил Государственных Денег и точка" так утверждают и думают многие Российские Геймеры, он они забывают о том что Российские Деньги отличаются от того же Доллара и Евра и чтобы создать игру в России такого же масштаба как GTA 5 надо Российской Казне потратить на 100 миллиардов рублей больше чем создаётся GTA 6, а у Российской Казны нету столько денег на создание одной такой игры, кстати если ни кто из вас не задумывался о том "а как делают на Западе игры, а точнее кем они так сказать спонсируются и уж точно не Государством и не Государственными Деньгами" правильный ответ конечно же Бизнесменами, Олигархами, Нефтяными Магнатами и Золото Магнатами, а у нас кем спонсируются создание Российских Игр? конечно же Государством, а не Бизнесменами, поэтому я думаю многие заметили почему Российские игры такие бедные на сюжет и на графику, поэтому жаловать надо не на Государство, а на Российских Бизнесменов которые ничего не видят кроме своих денег, вот так вот.

34
Alex40001

так дело не в цифре потраченной на что то а в целом руководство/кадры/грамотныйбюджет

и пока из того что видел это куча самодуров с раздутым чсв

"конечно же Государством, а не Бизнесменами, поэтому я думаю многие заметили почему Российские игры такие бедные на сюжет и на графику, поэтому жаловать надо не на Государство, а на Российских Бизнесменов которые ничего не видят кроме своих денег, вот так вот."

аахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах ляяяяяяяяяяяяяяяяяяя

10
UnwaveringGlenn Alex40001

Правильно а почему они все такие? потому что Государство им выделила например 1 миллион рублей на создание игры, мало денег? тогда расширяйте бюджет из своего кармана, каждый Российский разработчик вкладывает в создание своей игры из своего кармана, ты сам попробуй создать свою игру, я думаю ты через неделю тильтанешь со славами "да ну его нахер, я лучше буду пивко на диване потягивать и попёрдывать после тяжелого рабочего дня, на хер сдались мне ваши игры" вот так вот, я тебе больше скажу все Российские игровые студии такие чсв потому что они делают игры буквально из своего кармана бесплатно и не спят ночами, а то что выделает Государство, так это только копейки на которые даже не купишь Квартиру, вот так вот.

8
Alex40001 UnwaveringGlenn

не верю если бы они вкладывались то им результат был бы важен.

в нескольких командах работал там ливали и забрасывали через 2месяца-1год не доходя до релиза те что доходили не окупались поскольку "идея" гвно была там всего несколько проектов нормально стартонуло и нормально аудиторией было принято

ну хз смотря где покупать

2
Alex40001

дисторшен переобулся

все таже хня все те же лица

книга так вообще там только бумага для туалета

9
Александр Гоголев

Из видео почерпнул только одно, разрабы дурачки. Все делают ручками. Так разработка будет и дольше и дороже. Юзали бы готовые ассеты и нейронки. Все крупные издатели так делают, не говоря о инди.

8
Fastick Fastick

Ровно наоборот , они все правильно делают.
Твоя проблема в том что ты не понимаешь с какой целью они этим заняты.
Чем дольше разработка тем больше денег можно распилить.

3
Carissa7517
Дмитрий Здесев

Б ля, опять этот Здесев, Тамов, Тутов, Гдетов

7
Jerrido112

Почему не NAU ENGINE?

7
Jesse Faden

Ага, это тот движок, где даже рос разрабы его обходят. На другом игровом сайте человек описывал опыт его работы с ним. Плевался от него, дальше чем видел

4
FairUlu

что надумал:

1. выглядит невзрачно, незапоминающееся. Это не говорит о малом объеме работы. Добавление разных цветов (не нанитолюменов!) в окраску добавит игре красоты.

2. разрушаемость объектов - повышенная нагрузка на комп, увеличение времени разработки и количества багов. Не надо, снижайте.

3. множество двигающихся войск – опять ненужная нагрузка. Катсцена? А всё равно невзрачно.

4. слишком «треугольные» дома – выглядят как будто ребенок собирал из кубиков и пирамидок. Это не «закос» под старину, и не фантазийность. Ни то, ни сё.

5
Egik81

С одной стороны молодцы, что без бетки за бабки т.н. ранний доступ. С другой ориентация онли любители одевать штаны через голову. Может здорово сократить кол-во потенциальных покупателей. А учитывая, что репутации и так нет, да и к тому же это российское. Ну, вы поняли.

2
CyberDark

Так а где же ваш дисторшн? Вы же полгода назад по ушам ездили, что РПГ от третьего лица разрабатываете с глубоким сюжетом на своем собственном движке? Где она? На каком свете? Сейчас уже стратегию на UE5 оказывается делаете, а через полгода шутер делать начнете? Одно из двух, вы или круче юбисофт с их многомиллионными бюджетами и студиями по всему миру с штатом в десятки тысяч человек, либо обычные пи3доболы!

2
Ивасик

Музыку из Ведьмака 3 взяли ?

1
Рогал_Дорн

Здесев - это, если кто не в курсе, бывший руководитель Distortion. Много обещал мало делал, поэтому и бывший.

1
Alex40001

не там чет покруче было

