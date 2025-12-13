Российская студия анонсировала мрачную стратегию ACHEIA на движке Unreal Engine 5

В рамках выставки Comic Con Игромир 2025 студия ZDES PRODUCTION официально представила свой дебютный крупный проект под названием ACHEIA. Разработчики продемонстрировали первые геймплейные кадры и поделились подробностями об игре, действие которой разворачивается в авторской фантастической вселенной POSTHUMAN TALES.
Проект представляет собой сюжетную иммерсивную стратегию с элементами выживания, разрабатываемую на модифицированной версии движка Unreal Engine 5. Игрокам предстоит взять под контроль управление последней цитаделью человечества в мире, наводненном чудовищными существами, напоминающими персонажей из страшных сказок. Геймплей будет сочетать в себе менеджмент поселения, добычу ресурсов через экспедиции и тактические сражения.
Особое внимание авторы уделяют проработке нарратива и атмосферы. Художественный руководитель студии Дмитрий Здесев отметил, что ACHEIA станет игрой с высоким порогом вхождения, ориентированной на мидкорную и хардкорную аудиторию. Пользователям придется постоянно сталкиваться с тяжелыми моральными дилеммами, выбирая между сохранением человечности и суровой практичностью, необходимой для выживания группы.
Техническая часть проекта включает в себя продвинутую физику и интерактивное окружение. Заявлена система разрушаемости, позволяющая использовать элементы ландшафта в бою: игроки смогут взрывать объекты, топить врагов или обрушивать на них скалы, превращая окружающую среду в оружие. Разработка ведется при технологической поддержке компаний Epic Games и NVIDIA.
Релиз стратегии ACHEIA запланирован на октябрь 2027 года для персональных компьютеров. Создатели подчеркнули, что не планируют выпускать игру в ранний доступ, а нацелены на премьеру готового продукта. Для погружения в лор вселенной студия также выпускает сопутствующие материалы, включая книжный цикл, музыкальные альбомы и настольную игру Terminal Lucidity.
Всё что Представляют Российские Игровые студии так это только "Распил Государственных Денег и точка" так утверждают и думают многие Российские Геймеры, он они забывают о том что Российские Деньги отличаются от того же Доллара и Евра и чтобы создать игру в России такого же масштаба как GTA 5 надо Российской Казне потратить на 100 миллиардов рублей больше чем создаётся GTA 6, а у Российской Казны нету столько денег на создание одной такой игры, кстати если ни кто из вас не задумывался о том "а как делают на Западе игры, а точнее кем они так сказать спонсируются и уж точно не Государством и не Государственными Деньгами" правильный ответ конечно же Бизнесменами, Олигархами, Нефтяными Магнатами и Золото Магнатами, а у нас кем спонсируются создание Российских Игр? конечно же Государством, а не Бизнесменами, поэтому я думаю многие заметили почему Российские игры такие бедные на сюжет и на графику, поэтому жаловать надо не на Государство, а на Российских Бизнесменов которые ничего не видят кроме своих денег, вот так вот.
так дело не в цифре потраченной на что то а в целом руководство/кадры/грамотныйбюджет
и пока из того что видел это куча самодуров с раздутым чсв
Правильно а почему они все такие? потому что Государство им выделила например 1 миллион рублей на создание игры, мало денег? тогда расширяйте бюджет из своего кармана, каждый Российский разработчик вкладывает в создание своей игры из своего кармана, ты сам попробуй создать свою игру, я думаю ты через неделю тильтанешь со славами "да ну его нахер, я лучше буду пивко на диване потягивать и попёрдывать после тяжелого рабочего дня, на хер сдались мне ваши игры" вот так вот, я тебе больше скажу все Российские игровые студии такие чсв потому что они делают игры буквально из своего кармана бесплатно и не спят ночами, а то что выделает Государство, так это только копейки на которые даже не купишь Квартиру, вот так вот.
не верю если бы они вкладывались то им результат был бы важен.
в нескольких командах работал там ливали и забрасывали через 2месяца-1год не доходя до релиза те что доходили не окупались поскольку "идея" гвно была там всего несколько проектов нормально стартонуло и нормально аудиторией было принято
Из видео почерпнул только одно, разрабы дурачки. Все делают ручками. Так разработка будет и дольше и дороже. Юзали бы готовые ассеты и нейронки. Все крупные издатели так делают, не говоря о инди.
Ровно наоборот , они все правильно делают.
Твоя проблема в том что ты не понимаешь с какой целью они этим заняты.
Чем дольше разработка тем больше денег можно распилить.
Почему не NAU ENGINE?
Ага, это тот движок, где даже рос разрабы его обходят. На другом игровом сайте человек описывал опыт его работы с ним. Плевался от него, дальше чем видел
1. выглядит невзрачно, незапоминающееся. Это не говорит о малом объеме работы. Добавление разных цветов (не нанитолюменов!) в окраску добавит игре красоты.
2. разрушаемость объектов - повышенная нагрузка на комп, увеличение времени разработки и количества багов. Не надо, снижайте.
3. множество двигающихся войск – опять ненужная нагрузка. Катсцена? А всё равно невзрачно.
4. слишком «треугольные» дома – выглядят как будто ребенок собирал из кубиков и пирамидок. Это не «закос» под старину, и не фантазийность. Ни то, ни сё.
С одной стороны молодцы, что без бетки за бабки т.н. ранний доступ. С другой ориентация онли любители одевать штаны через голову. Может здорово сократить кол-во потенциальных покупателей. А учитывая, что репутации и так нет, да и к тому же это российское. Ну, вы поняли.
Так а где же ваш дисторшн? Вы же полгода назад по ушам ездили, что РПГ от третьего лица разрабатываете с глубоким сюжетом на своем собственном движке? Где она? На каком свете? Сейчас уже стратегию на UE5 оказывается делаете, а через полгода шутер делать начнете? Одно из двух, вы или круче юбисофт с их многомиллионными бюджетами и студиями по всему миру с штатом в десятки тысяч человек, либо обычные пи3доболы!
Здесев - это, если кто не в курсе, бывший руководитель Distortion. Много обещал мало делал, поэтому и бывший.
