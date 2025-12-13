Российская студия анонсировала мрачную стратегию ACHEIA на движке Unreal Engine 5

В рамках выставки Comic Con Игромир 2025 студия ZDES PRODUCTION официально представила свой дебютный крупный проект под названием ACHEIA. Разработчики продемонстрировали первые геймплейные кадры и поделились подробностями об игре, действие которой разворачивается в авторской фантастической вселенной POSTHUMAN TALES.

Проект представляет собой сюжетную иммерсивную стратегию с элементами выживания, разрабатываемую на модифицированной версии движка Unreal Engine 5. Игрокам предстоит взять под контроль управление последней цитаделью человечества в мире, наводненном чудовищными существами, напоминающими персонажей из страшных сказок. Геймплей будет сочетать в себе менеджмент поселения, добычу ресурсов через экспедиции и тактические сражения.

Особое внимание авторы уделяют проработке нарратива и атмосферы. Художественный руководитель студии Дмитрий Здесев отметил, что ACHEIA станет игрой с высоким порогом вхождения, ориентированной на мидкорную и хардкорную аудиторию. Пользователям придется постоянно сталкиваться с тяжелыми моральными дилеммами, выбирая между сохранением человечности и суровой практичностью, необходимой для выживания группы.

Техническая часть проекта включает в себя продвинутую физику и интерактивное окружение. Заявлена система разрушаемости, позволяющая использовать элементы ландшафта в бою: игроки смогут взрывать объекты, топить врагов или обрушивать на них скалы, превращая окружающую среду в оружие. Разработка ведется при технологической поддержке компаний Epic Games и NVIDIA.

Релиз стратегии ACHEIA запланирован на октябрь 2027 года для персональных компьютеров. Создатели подчеркнули, что не планируют выпускать игру в ранний доступ, а нацелены на премьеру готового продукта. Для погружения в лор вселенной студия также выпускает сопутствующие материалы, включая книжный цикл, музыкальные альбомы и настольную игру Terminal Lucidity.