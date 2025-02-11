Создатели Monster Sanctuary представили новый roguelite с приручением монстров Aethermancer

moi rai games выпустила в 2020 году, Monster Sanctuary с весьма положительными отзывами от игроков, и теперь немецкий инди-разработчик вернулся с еще одним многообещающим проектом.

В то время как Monster Sanctuary сочетает в себе приручение монстров и метроидванию, Aethermancer объединяет приручение монстров и формулу roguelite в миксе, который обещает быть по крайней мере таким же успешным, как и его предшественник.

Публичная демоверсия Aethermancer появилась в Steam вчера и пока получила только положительные отзывы.

«Станьте эфиромантом и сражайтесь бок о бок с мифическими существами. Исследуйте постоянно меняющиеся Разбитые руины, планируйте свои ходы в сложных пошаговых сражениях и наблюдайте, как ваши монстры становятся сильнее с учетом предыдущих жизней и бросают вызов смерти!»

Список особенностей довольно интересен, включая уникальные элементарные навыки для каждого монстра, которые можно улучшать, процедурно сгенерированный мир для исследования, стратегические пошаговые сражения 3 на 3, разблокируемые классы игроков и многое другое. Количество монстров на данный момент составляет около 50 и, скорее всего, будет увеличиваться с будущими обновлениями.

Системные требования очень скромные, в основном всего 2 ГБ памяти и двухъядерный процессор на всех платформах, наряду с практически любой видеокартой, выпущенной за последнее десятилетие.

Дата запуска полной версии игры пока не объявлена, но наверняка она выйдет на тех же платформах, что и ее предшественница, а именно Windows, macOS и SteamOS+Linux.