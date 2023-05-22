Официально объявлена дата выхода AEW: Fight Forever ©

В понедельник AEW Games объявила, что видеоигра AEW: Fight Forever будет официально выпущена в четверг, 29 июня 2023 года.

AEW: Fight Forever, разработанная известным разработчиком игр о рестлинге Yuke’s, является первой видеоигрой, официально лицензированной All Elite Wrestling. Лучшие из лучших из списка талантов AEW означают, что игроки могут с нетерпением ждать возможности выйти на ринг за одного из самых легендарных рестлеров, а также за совершенно новых высоколетящих талантов AEW! AEW: Fight Forever сочетает в себе ностальгическую атмосферу аркадного рестлера с инновационными финишерами AEW и тандемными приемами нападения.

В Fight Forever представлено более 10 различных игровых режимов. Типы матчей включают одиночные, командные, 3-сторонние, 4-сторонние, лестницы, казино Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploring Barbed Wire Death ПЛЮС сетевые режимы.

AEW: Fight Forever предлагает широкий спектр вариантов настройки, включая одежду и внешний вид борца, наборы приемов, выходы, команды и арены.