AEW: Fight Forever 29.06.2023
6.1 37 оценок

Официально объявлена дата выхода AEW: Fight Forever

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monk70
Новости

В понедельник AEW Games объявила, что видеоигра AEW: Fight Forever будет официально выпущена в четверг, 29 июня 2023 года.

AEW: Fight Forever, разработанная известным разработчиком игр о рестлинге Yuke’s, является первой видеоигрой, официально лицензированной All Elite Wrestling. Лучшие из лучших из списка талантов AEW означают, что игроки могут с нетерпением ждать возможности выйти на ринг за одного из самых легендарных рестлеров, а также за совершенно новых высоколетящих талантов AEW! AEW: Fight Forever сочетает в себе ностальгическую атмосферу аркадного рестлера с инновационными финишерами AEW и тандемными приемами нападения.

В Fight Forever представлено более 10 различных игровых режимов. Типы матчей включают одиночные, командные, 3-сторонние, 4-сторонние, лестницы, казино Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploring Barbed Wire Death ПЛЮС сетевые режимы.

AEW: Fight Forever предлагает широкий спектр вариантов настройки, включая одежду и внешний вид борца, наборы приемов, выходы, команды и арены.

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По слухам, рекламные материалы для аркадного реслинга AEW: Fight Forever уже готовы
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Самый Счастливый

Пусть у них всё поулчится и будет неплохой конкурент вве 2к)

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