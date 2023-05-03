Геймплейный трейлер сюрреалистического приключения After Us ©

Издательство Private Division и разработчик Piccolo Studio выпустили новый геймплейный трейлер приключенческого платформера After Us.

Играйте за Гайю, Дух Жизни, и путешествуйте по потрясающим платформам в абстрактном мире, чтобы спасти души вымерших животных. Оживите этих существ, узнав их окончательную судьбу: последний загарпуненный кит, последний орёл в клетке, последний пойманный олень и многое другое, переживая встречи с опасными, покрытыми нефтью Пожирателями, которые бродят по пустоши в поисках оставшейся жизни.

В этом эмоциональном путешествии от создателей популярной игры Arise: A Simple Story только вы можете вернуть жизнь на планету.

After Us выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 23 мая.