After Us 23.05.2023
5.6 13 оценок

Геймплейный трейлер сюрреалистического приключения After Us

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monk70
Новости

Издательство Private Division и разработчик Piccolo Studio выпустили новый геймплейный трейлер приключенческого платформера After Us.

Играйте за Гайю, Дух Жизни, и путешествуйте по потрясающим платформам в абстрактном мире, чтобы спасти души вымерших животных. Оживите этих существ, узнав их окончательную судьбу: последний загарпуненный кит, последний орёл в клетке, последний пойманный олень и многое другое, переживая встречи с опасными, покрытыми нефтью Пожирателями, которые бродят по пустоши в поисках оставшейся жизни.

В этом эмоциональном путешествии от создателей популярной игры Arise: A Simple Story только вы можете вернуть жизнь на планету.

After Us выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 23 мая.

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