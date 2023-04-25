Красочная метроидвания Afterimage стала доступна для ПК и консолей ©

Modus Games и Aurogon Shanghai сообщили о выходе полностью нарисованной от руки приключенческой метроидвании Afterimage. Уже сегодня игроки могут погрузиться в приключенческий 2D-экшен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Afterimage сочетает в себе ослепительную рисованную эстетику с глубокими элементами RPG и миром, похожим на метроидванию, чтобы бросить вызов своим игрокам исследовать и путешествовать по земле Энгардин, создавая своего персонажа любым способом, который они считают нужным. Исследуйте коварные окрестности, побеждайте сложных боссов и раскрывайте секреты, объединяющие Энгардин и его различных жителей.

Спустя годы после «Разорения», катаклизма, который поставил человечество на грань, населенные пункты снова подвергаются атаке мистических сил. Игроки берут на себя роль Рене, страдающей амнезией, которая покидает свою разрушенную деревню, чтобы узнать правду об этих странных нападениях. Однако по пути они узнают правду о катастрофе, с которой началась эта история, и в конечном итоге сформируют само будущее, извлекая уроки из прошлого.

Нелинейный мир Энгардин позволяет игрокам исследовать его в своем собственном темпе. С более чем 200 предметами снаряжения для сбора, шестью различными классами оружия для освоения и очками талантов, которые можно инвестировать в множество разнообразных навыков, Afterimage позволяет игрокам взять под контроль свое собственное путешествие.