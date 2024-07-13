Стартовало бета-тестирование Age of Mythology: Retold

Студия World's Edge объявила о старте бета-тестирования игры Age of Mythology: Retold. Бета-тест продлится до 14 июля 10:00 по московскому времени. Участником бета-тестирования можно стать оформив предзаказ Premium Edition издания игры.

Во время бета-тестирования игрокам доступно:

Перезаряжаемые божественные силы и кастуемые мифические атаки;

Новый век чудес;

Множество изменений дизайна и баланса для всех культур и их богов;

Все божественные силы, способности и уникальные технологии теперь предлагают гораздо более эффективные стратегические решения;

Переработанный ИИ с новыми уровнями сложности;

Значительно увеличенное население;

Значительные изменения снарядов, стен и поселений (включая новые свободно размещаемые центры деревень);

Система приоритетов жителей деревни как на ПК, так и на консоли;

Новая обучающая миссия;

Новое обучение;

Первые 5 миссий компании "Падение трезубца";

Греки: Зевс, Аид, Посейдон;

Египтяне: Ра, Изида, Сет Норвежцы: Тор, Один, Локи;

Многопользовательский режим: Стандартный, Смертельный бой, Молниеносный режим;

Условия победы: Стандартный, Завоевание, Царь горы, Цареубийство, Внезапная смерть;

Карты выбираются в случайном порядке из специально подобранного пула карт;

Карты: Альфхейм, Анатолия, Голубая лагуна, Элизиум, Гиза, Хайленд, Болото, Средиземноморье, Нильские отмели, Оазис, Саванна, Водоворот.

Бета-тестирование не подпадает под NDA, поэтому участники бета-теста могут свободно делиться материалами по игре с другими пользователями.

Age of Mythology: Retold выйдет на PC и Xbox Series X/S 4 сентября.