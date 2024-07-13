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Age of Mythology: Retold 30.10.2002
Стратегия, RTS
8.9 532 оценки

Стартовало бета-тестирование Age of Mythology: Retold

AceTheKing
Новости

Студия World's Edge объявила о старте бета-тестирования игры Age of Mythology: Retold. Бета-тест продлится до 14 июля 10:00 по московскому времени. Участником бета-тестирования можно стать оформив предзаказ Premium Edition издания игры.

Во время бета-тестирования игрокам доступно:

  • Перезаряжаемые божественные силы и кастуемые мифические атаки;
  • Новый век чудес;
  • Множество изменений дизайна и баланса для всех культур и их богов;
  • Все божественные силы, способности и уникальные технологии теперь предлагают гораздо более эффективные стратегические решения;
  • Переработанный ИИ с новыми уровнями сложности;
  • Значительно увеличенное население;
  • Значительные изменения снарядов, стен и поселений (включая новые свободно размещаемые центры деревень);
  • Система приоритетов жителей деревни как на ПК, так и на консоли;
  • Новая обучающая миссия;
  • Новое обучение;
  • Первые 5 миссий компании "Падение трезубца";
  • Греки: Зевс, Аид, Посейдон;
  • Египтяне: Ра, Изида, Сет Норвежцы: Тор, Один, Локи;
  • Многопользовательский режим: Стандартный, Смертельный бой, Молниеносный режим;
  • Условия победы: Стандартный, Завоевание, Царь горы, Цареубийство, Внезапная смерть;
  • Карты выбираются в случайном порядке из специально подобранного пула карт;
  • Карты: Альфхейм, Анатолия, Голубая лагуна, Элизиум, Гиза, Хайленд, Болото, Средиземноморье, Нильские отмели, Оазис, Саванна, Водоворот.

Бета-тестирование не подпадает под NDA, поэтому участники бета-теста могут свободно делиться материалами по игре с другими пользователями.

Age of Mythology: Retold выйдет на PC и Xbox Series X/S 4 сентября.

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Age of Mythology: Retold
30.10.2002
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

Учитывая сколько переизданий было. Остается надеется что игра существенно подтянёт в качестве и к тому же учтет сколько лет прошло с момента последней переделки. Я имею в виду интерфейс и управление. Хотя конечно хотелось бы ещё и возможность выбора классического вариант и нового. Как например сделали с той же C&C.

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