Стартовало бета-тестирование Age of Mythology: Retold

Студия World's Edge объявила о старте бета-тестирования игры Age of Mythology: Retold. Бета-тест продлится до 14 июля 10:00 по московскому времени. Участником бета-тестирования можно стать оформив предзаказ Premium Edition издания игры.
Во время бета-тестирования игрокам доступно:
- Перезаряжаемые божественные силы и кастуемые мифические атаки;
- Новый век чудес;
- Множество изменений дизайна и баланса для всех культур и их богов;
- Все божественные силы, способности и уникальные технологии теперь предлагают гораздо более эффективные стратегические решения;
- Переработанный ИИ с новыми уровнями сложности;
- Значительно увеличенное население;
- Значительные изменения снарядов, стен и поселений (включая новые свободно размещаемые центры деревень);
- Система приоритетов жителей деревни как на ПК, так и на консоли;
- Новая обучающая миссия;
- Новое обучение;
- Первые 5 миссий компании "Падение трезубца";
- Греки: Зевс, Аид, Посейдон;
- Египтяне: Ра, Изида, Сет Норвежцы: Тор, Один, Локи;
- Многопользовательский режим: Стандартный, Смертельный бой, Молниеносный режим;
- Условия победы: Стандартный, Завоевание, Царь горы, Цареубийство, Внезапная смерть;
- Карты выбираются в случайном порядке из специально подобранного пула карт;
- Карты: Альфхейм, Анатолия, Голубая лагуна, Элизиум, Гиза, Хайленд, Болото, Средиземноморье, Нильские отмели, Оазис, Саванна, Водоворот.
Бета-тестирование не подпадает под NDA, поэтому участники бета-теста могут свободно делиться материалами по игре с другими пользователями.
Age of Mythology: Retold выйдет на PC и Xbox Series X/S 4 сентября.
Учитывая сколько переизданий было. Остается надеется что игра существенно подтянёт в качестве и к тому же учтет сколько лет прошло с момента последней переделки. Я имею в виду интерфейс и управление. Хотя конечно хотелось бы ещё и возможность выбора классического вариант и нового. Как например сделали с той же C&C.