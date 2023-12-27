В сети появились скриншоты из отмененного экшена Agent от Rockstar Games

Каждый клочок информации об игре Agent от Rockstar Games позволяет нам заглянуть под занавес того, что могло бы быть. Вкратце напомним, что этот проект был анонсирован на выставке E3 2007 во время конференции Sony как эксклюзив для PlayStation 3. Однако о названии игры стало известно лишь два года спустя, когда основатель Rockstar Сэм Хаузер рассказал:

Нам всегда нравилось создавать экшены, и с Agent мы создаем то, что, по нашему мнению, станет идеальным экшеном. Agent - это игра, которую мы давно хотели сделать. Команда в Эдинбурге проделала потрясающую работу, сочетая напряженный экшен, атмосферу и сюжет в великолепном старинном антураже, чтобы создать нечто совершенно уникальное. Мы не можем дождаться, когда люди смогут познакомиться с этой игрой.

Сеттинг игры - конец 1970-х годов, разгар холодной войны, и игра должна была поставить игроков в самый центр мира контрразведки, шпионажа и политических убийств.

Однако разработка так и осталась без каких-либо анонсов. Rockstar подтвердила, что Agent все еще находится в разработке, в мае 2011 года; позже в том же году фанаты наконец-то смогли увидеть пару первых скриншотов, но только окольными путями. Официально разработчик их не публиковал; бывший художник Rockstar North выложил их в своем онлайн-портфолио.

С течением времени и выходом PlayStation 4 больше никакой информации не поступало. Rockstar регулярно продлевала срок действия торговой марки Agent, но СМИ и фанаты уже потеряли надежду на то, что когда-нибудь увидят игру, и эта надежда подтвердилась, когда в ноябре 2018 года торговая марка была отменена.

В прошлом месяце ситуация вновь неожиданно накалилась, когда Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar North, поделился некоторой информацией об Agent, полученной во время работы в студии. По словам Вермейя, Agent была бы более линейной по сравнению с открытым миром студии, благодаря различным локациям, таким как французский средиземноморский город, швейцарский горнолыжный курорт, Каир и "большая перестрелка с лазерами в космосе" в самом конце. В какой-то момент игроки должны были столкнуться со сценой погони во время спуска на лыжах. К сожалению, команда разработчиков была разделена между Grand Theft Auto V и Agent, и в итоге приоритет отдали более крупной франшизе, пока последний проект не был заброшен.

Сегодня в сеть просочились несколько скриншотов. Качество картинок не очень высокое. На изображениях показана часть какого-то поселения в восточном стиле. На других скриншотах можно увидеть подводный уровень. На данный момент нам остается только дать волю воображению, так как крайне маловероятно, что Rockstar решит возродить Agent вместо того, чтобы продолжить работу над своими масштабными франшизами (GTA, Red Dead Redemption).

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