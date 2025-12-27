Серверы Rainbow Six: Siege были взломаны

Игроки сообщают о неожиданном появлении огромного количества кредитов R6, репутации, альфа-паков и эксклюзивных предметов.
Множество аккаунтов, даже принадлежащих Ubisoft, включая аккаунты стримеров и, возможно, официальные аккаунты, получали случайные или ложные блокировки, некоторые из которых впоследствии были сняты.
Компания Ubisoft пока не выпустила официального заявления, но источники предполагают, что серверы находятся на техническом обслуживании или перезагружаются.
По всей видимости, это активная уязвимость или взлом. Избегайте входа в систему, пока Ubisoft не подтвердит безопасность.
