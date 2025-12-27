ЧАТ ИГРЫ
Tom Clancy's Rainbow Six Siege X 01.12.2015
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
8.1 1 915 оценок

Серверы Rainbow Six: Siege были взломаны

TheSkoofLord TheSkoofLord

Игроки сообщают о неожиданном появлении огромного количества кредитов R6, репутации, альфа-паков и эксклюзивных предметов.

Множество аккаунтов, даже принадлежащих Ubisoft, включая аккаунты стримеров и, возможно, официальные аккаунты, получали случайные или ложные блокировки, некоторые из которых впоследствии были сняты.

Компания Ubisoft пока не выпустила официального заявления, но источники предполагают, что серверы находятся на техническом обслуживании или перезагружаются.

По всей видимости, это активная уязвимость или взлом. Избегайте входа в систему, пока Ubisoft не подтвердит безопасность.

Комментарии:  12
The Path to Yourself

Серверы мусорки от геев Юбисофт был взломан, во это "новость"

10
FireLion1993
1
JohnyKitamao

ты главное дальше завидуй, ходя на унылую работу за гроши, пока они живут, так как хотят

2
The Path to Yourself JohnyKitamao

Нет я не завидую, а просто радуюсь как они вас на бабло выставляют, а завидовать могут лояльные системные и преданные лакеи этой гей корпорации, а играют в это, явно радужные глиномесы

1
Neko-Aheron

Ура )))

7
Giggity

Будь это сервера быдлофилда 6 , ты бы плакал лёжа на полу 🤣

6
askazanov

А чё, в неё вообще ещё кто то играет?))))

2
Дрочеслав сын Сергея

Да немного играют, в данный момент 45 тысяч человек

5
SelecCioner

Стабильно каждый день около 70-80к

JustA_NiceGuy

Киберспортивная игра. Конечно в неё будут играть.

Луканец Влалимир

ай яй яй) не может такого быть) в цивилизованных то странах) я думал только у нас все подряд ломаю) у всех данные по 100 раз уже украли)))

2