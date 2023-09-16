Симулятор аэропорта AirportSim выходит в Steam 19 октября ©

AirportSim, гиперреалистичный симулятор наземного обслуживания в аэропорту, готовится крелизу в Steam 19 октября 2023 г. Разработанный MS Games AirportSim, издаваемый Iceberg Interactive, AirportSim предлагает опыт, который ставит перед начинающими сотрудниками наземного обслуживания различные задания, включая дозаправку, управление самолетом, обработку багажа и теплый прием прибывающих пассажиров.

Признавая важность реализма в играх-симуляторах, AirportSim точно воссоздает существующие аэропорты и самолеты. Партнерство с такими авиакомпаниями, как WizzAir и Atlantic Airways, а также включение реальных аэропортов, таких как Варшавский аэропорт имени Шопена и аэропорт Вагар, гарантируют максимальное погружение и реалистичность опыта. Также присутствует подробная погодная система, которая учитывает изменения погоды в реальном времени в сочетании с отчетами METAR, обеспечивая дополнительную степень реализма и еще один набор факторов, которыми нужно управлять в стремлении обеспечить максимальную повседневную эффективность аэропорта.

Каждый из игровых режимов AirportSim предлагает уникальный опыт. Сценарий — это структурированный режим, в котором назначаются фиксированные планы полета, погодные условия и задачи, которые необходимо выполнить для достижения успеха. Режим «Испытание» предназначен для погони за рекордами и списками лидеров, а «Свободная игра» — это открытый режим без правил, позволяющий игрокам свободно исследовать аэропорты и выполнять задания по своему усмотрению. Альтернативно, пригласите коллег из наземной команды в свой аэропорт и работайте вместе, или, возможно, вы можете саботировать аэропорт друга и поднять шум в терминале с изобилием задержек...