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Alan Wake 14.05.2010
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
8.7 2 804 оценки

Alan Wake Remastered стала временно бесплатной для Xbox

Simple Jack
Новости

Alan Wake Remastered стала временно бесплатной для пользователей Xbox. Для добавления хоррора геймерам необходимо совершить несколько простых действий:

  • Необходимо добавить пробную версию Alan Wake 2;
  • После этого нужно зайти на страницу Alan Wake Remastered;
  • Добавить переиздание первой части в свою библиотеку;
  • Скачать игру на консоли.

Если просит подвязать способ оплаты, просто нажмите кнопку "Back".

Стоит учитывать, что для добавления игры в свою библиотеку необходимо иметь аккаунт Microsoft.

Alan Wake Remastered включает в себя оригинальный хоррор и два дополнения в комплекте — The Signal и The Writer. В октябре 2022 года разработчики выпустили игру для Nintendo Switch. Также авторы заявили, что Alan Wake 2 никогда не выйдет в Steam.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
K0t Felix

Я лучше ориг перепройду. Не хочу играть за ГГ, похожего на Джилленхола

-1
Karakytik

А xbox дадут бесплатно поиграть?

-2
ka27

Держи :) вместе с игрой

1
1barac9U7ada7

Какое совпадение, и Marvel's Spider-Man 2 тоже стала (временно) бесплатной для ПК)))) И что же выберет современный требовательный любитель видеоигр? А?

-10
Grimnebulin

Ты вообще понимаешь всю абсурдность своего комментария ?

1
1barac9U7ada7 Grimnebulin

Ты вообще понимаешь всю абсурдность своего комментария ?

-5
prorock
И что же выберет современный требовательный любитель видеоигр? А?

Не играть ни во что, естесственно

0
1barac9U7ada7 prorock

Значит ты не любишь видеоигры и вопрос был адресован не тебе

-1