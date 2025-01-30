Alan Wake Remastered стала временно бесплатной для Xbox

Alan Wake Remastered стала временно бесплатной для пользователей Xbox. Для добавления хоррора геймерам необходимо совершить несколько простых действий:
- Необходимо добавить пробную версию Alan Wake 2;
- После этого нужно зайти на страницу Alan Wake Remastered;
- Добавить переиздание первой части в свою библиотеку;
- Скачать игру на консоли.
Если просит подвязать способ оплаты, просто нажмите кнопку "Back".
Стоит учитывать, что для добавления игры в свою библиотеку необходимо иметь аккаунт Microsoft.
Alan Wake Remastered включает в себя оригинальный хоррор и два дополнения в комплекте — The Signal и The Writer. В октябре 2022 года разработчики выпустили игру для Nintendo Switch. Также авторы заявили, что Alan Wake 2 никогда не выйдет в Steam.
Я лучше ориг перепройду. Не хочу играть за ГГ, похожего на Джилленхола
А xbox дадут бесплатно поиграть?
Держи :) вместе с игрой
Какое совпадение, и Marvel's Spider-Man 2 тоже стала (временно) бесплатной для ПК)))) И что же выберет современный требовательный любитель видеоигр? А?
Ты вообще понимаешь всю абсурдность своего комментария ?
Ты вообще понимаешь всю абсурдность своего комментария ?
Не играть ни во что, естесственно
Значит ты не любишь видеоигры и вопрос был адресован не тебе