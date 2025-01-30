Alan Wake Remastered стала временно бесплатной для Xbox

Alan Wake Remastered стала временно бесплатной для пользователей Xbox. Для добавления хоррора геймерам необходимо совершить несколько простых действий:

Необходимо добавить пробную версию Alan Wake 2;

После этого нужно зайти на страницу Alan Wake Remastered;

Добавить переиздание первой части в свою библиотеку;

Скачать игру на консоли.

Если просит подвязать способ оплаты, просто нажмите кнопку "Back".

Стоит учитывать, что для добавления игры в свою библиотеку необходимо иметь аккаунт Microsoft.

Alan Wake Remastered включает в себя оригинальный хоррор и два дополнения в комплекте — The Signal и The Writer. В октябре 2022 года разработчики выпустили игру для Nintendo Switch. Также авторы заявили, что Alan Wake 2 никогда не выйдет в Steam.