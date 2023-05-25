Alan Wake 2 получит бесплатные DLC и два полноценных аддона ©

Вчера во время презентации PlayStation Showcase студия Remedy представила трейлер Alan Wake 2, объявив дату выхода сиквела 17 октября. Разработчики также опубликовали новый FAQ в дополнение к трейлеру, в котором сообщается, что Alan Wake 2 после релиза получит несколько дополнений. Два из, что покрупнее, будут платными, а остальные, которые помельче, халявными.

Мы будем поддерживать Alan Wake 2 после запуска — речь идет как о бесплатном контенте, так и о двух платных дополнениях. Дополнения называются Night Springs и Lake House, но это все, что мы можем рассказать вам о них на данный момент. Ожидайте новых подробностей в ближайшее время.

Remedy ранее сообщила, что Alan Wake 2 будет выпущена только в цифровом формате — как для PC, так и для консолей, — заявив, что данное решение было принято в пользу уменьшения ценника на 10 долларов. Позыв то благой, ничего не скажешь, но многие игроки оказались раздосадованы возможностью приобрести игру на диске, пусть и за 70 баксов.