Alan Wake 2 17.10.2023
8.5 441 оценка

Alan Wake 2 получит бесплатные DLC и два полноценных аддона

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ltdx
Новости

Вчера во время презентации PlayStation Showcase студия Remedy представила трейлер Alan Wake 2, объявив дату выхода сиквела 17 октября. Разработчики также опубликовали новый FAQ в дополнение к трейлеру, в котором сообщается, что Alan Wake 2 после релиза получит несколько дополнений. Два из, что покрупнее, будут платными, а остальные, которые помельче, халявными.

Мы будем поддерживать Alan Wake 2 после запуска — речь идет как о бесплатном контенте, так и о двух платных дополнениях. Дополнения называются Night Springs и Lake House, но это все, что мы можем рассказать вам о них на данный момент. Ожидайте новых подробностей в ближайшее время.

Remedy ранее сообщила, что Alan Wake 2 будет выпущена только в цифровом формате — как для PC, так и для консолей, — заявив, что данное решение было принято в пользу уменьшения ценника на 10 долларов. Позыв то благой, ничего не скажешь, но многие игроки оказались раздосадованы возможностью приобрести игру на диске, пусть и за 70 баксов.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
warp 37

Лучше бы в Steam выпустили.

0
Shеpard
0
FlexGum

Cтранно почему сразу ultimate издание не продают, только базовое и делюкс со скинчиками продается, а сизон пасса нет ни отдельно, ни в издании каком-то.

0
aerobast1cs

Как раз таки в составе делюкса есть пропуск на дополнения.

0
FlexGum aerobast1cs

Да вот и нет

0
Extor Menoger

Оригинал за нигершу. Длс за джона уика и 2 длс уже за алона вейка. Хорошо хорошо

-1
Real Slim Shady

DLC выйдет на оригинального персонажа? Не пристало белому человеку играть за негра.

-2
gam_rev

Еще игру не выпустили уже про длц говорят, наверняка что-то вырезали чтобы потом в виде длц добавить

-3
FlexGum
наверняка что-то вырезали

Сейчас вырезают только скинчики и отправляют на преордер/делюкс, а длс осознанно планируются во время разработки, и делают их после выхода игры параллельно с полировкой и патчингом игры.

1