История Alan Wake 2 посвящена борьбе с "дуальностью и эхом", говорит Remedy ©

По словам креативного директора Remedy Entertainment Сэма Лейка и главного сценариста Клея Мерфи, Alan Wake 2 таит в себе много смысла и что название Alan Wake 2 означает нечто большее, чем просто продолжение.

Мерфи сообщил, что «у нас есть эта тема двойственности, которая перекликается с Alan Wake 2. Поэтому нам нужен был контрапункт, как еще одна перспектива в игре». Продолжая тему раздвоения смысла, Лейк говорит, что «в Alan Wake 2 много двоек. Два повествования. Мы исследуем два мира. На этот раз не только Алан Уэйк».

Чтобы, так сказать, пролить свет на свежий взгляд, Лейк говорит, что «есть много вещей, которые связывают историю с ним [Аланом]», одна из которых — новый персонаж Сага Андерсон.

«Саги Андерсон – агент ФБР и относительный новичок в районе Брайт-Фоллс. Она действительно способный следователь, она мама, она рассказывает плохие каламбуры», — говорит главный дизайнер нарратива Молли Мэлони.

Игроки смогут исследовать Alan Wake 2 с точки зрения Алана и Саги отдельно на протяжении всей игры, исследуя в процессе Брайт-Фолс и Темное место.

«Сага расследует ритуальные убийства. Когда мы искали перспективу повествования и тона, глядя на такие вещи, как «Настоящий детектив», у нас на самом деле было много отсылок к девяностым с точки зрения таких вещей, как «Семь», — рассказывает директор игры Кайл Роули.

Когда дело доходит до популярного шоу HBO, визуально очень очевидно, что на Alan Wake 2 повлиял именно первый сезон, действие которого происходит в Луизиане.

Сегодня Remedy выпустила новое видео о разработке Alan Wake 2, посвящённое Саге Андерсон.

Alan Wake 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Epic Games Store 17 октября.