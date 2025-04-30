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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 745 оценок

Продажи Alan Wake 2 помогли Remedy вернуться к прибыльности

Gruz_ Gruz_

Финская компания Remedy Entertainment объявила результаты за первый квартал финансового года, который длится с января по март 2025 года.

Как стало известно, стабильные продажи Alan Wake 2 позволили компании Remedy вернуться к прибыльности: в первом квартале 2025 года выручка финской студии составила 13,4 млн евро, что на 24 % больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в феврале стартовало полноценное производство Control 2. Что касается ремейка Max Payne 1 & 2, то его разработка продвигается хорошими темпами.

Remedy рассказала о ходе разработки ремейка Max Payne
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Никита Дроздоvv

жаль что игра так себе!

10
kazak119

Дубляж вышел вот и поднялись продажи. Дубляж очень крутой получился! Спасибо войсам за работу!

4
Jerrido112

Вот только дубляж вышел после отчетного периода по продажам, шерлок холмс из тебя некудышный.

2
kazak119 Jerrido112

молодецЬ. возьми с полки пирожок ватсон

hamshut

А когда там дубляж намечается? Вродеж говорили, что в апреле будет?)

3
Vad Pvn

ну ты ещё подожди, главное за новостями не следить...)

1
xrmx01

Уже вышел

3
maximfighter

больше все не понравилось, что по сути сюжет со времен концовки первой части так и ни куда не сдвинулся, а все длс были тупыми дешевками не очем

3
Кей Овальд

Ага, удачи после релиза коопа. :))

drhto

скоро опять обосруц

2
Dima Kor

Эту херню кто-то покупал? Там игры просто нет, никакой.