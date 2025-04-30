Продажи Alan Wake 2 помогли Remedy вернуться к прибыльности

Финская компания Remedy Entertainment объявила результаты за первый квартал финансового года, который длится с января по март 2025 года.
Как стало известно, стабильные продажи Alan Wake 2 позволили компании Remedy вернуться к прибыльности: в первом квартале 2025 года выручка финской студии составила 13,4 млн евро, что на 24 % больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в феврале стартовало полноценное производство Control 2. Что касается ремейка Max Payne 1 & 2, то его разработка продвигается хорошими темпами.
жаль что игра так себе!
Дубляж вышел вот и поднялись продажи. Дубляж очень крутой получился! Спасибо войсам за работу!
Вот только дубляж вышел после отчетного периода по продажам, шерлок холмс из тебя некудышный.
молодецЬ. возьми с полки пирожок ватсон
А когда там дубляж намечается? Вродеж говорили, что в апреле будет?)
ну ты ещё подожди, главное за новостями не следить...)
Уже вышел
больше все не понравилось, что по сути сюжет со времен концовки первой части так и ни куда не сдвинулся, а все длс были тупыми дешевками не очем
Ага, удачи после релиза коопа. :))
скоро опять обосруц
Эту херню кто-то покупал? Там игры просто нет, никакой.