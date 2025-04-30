Продажи Alan Wake 2 помогли Remedy вернуться к прибыльности

Финская компания Remedy Entertainment объявила результаты за первый квартал финансового года, который длится с января по март 2025 года.

Как стало известно, стабильные продажи Alan Wake 2 позволили компании Remedy вернуться к прибыльности: в первом квартале 2025 года выручка финской студии составила 13,4 млн евро, что на 24 % больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в феврале стартовало полноценное производство Control 2. Что касается ремейка Max Payne 1 & 2, то его разработка продвигается хорошими темпами.