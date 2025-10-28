Remedy поздравила игроков с 2-летием Alan Wake 2

Прошло два года с тех пор, как Alan Wake 2 вышла на рынок и навсегда изменила наше представление о саспенсе в видеоиграх. 27 октября 2023 года Remedy вернула нас в Брайт-Фолс с историей, столь же тревожной, сколь и блестящей. То, что начиналось как долгожданное продолжение, быстро превратилось в уникальный опыт, где свет и тьма переплетаются в повествовании, которое и по сей день продолжает удивлять новых игроков.

С этим релизом Remedy удалось то, что удаётся немногим студиям: объединить психологический хоррор, детектив и интерактивное повествование в продукте, который ощущается настолько же кинематографичным, насколько и играбельным.

Студия отметила годовщину в своем официальном аккаунте в социальных сетях, поблагодарив сообщество за поддержку и вспомнив путь, который они прошли вместе с фанатами. С момента выхода игра получила несколько обновлений и дополнений, которые глубже раскрыли историю Брайт-Фолс и его самые тёмные тайны.

Прошло два года с момента выхода Alan Wake 2. Спасибо нашему увлеченному, креативному и гостеприимному сообществу за то, что вы с нами! #2YearsOfAlanWake2