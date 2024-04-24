Разработчики Albion Online объявили об успешном запуске нового сервера "Европа"

Присоединяйтесь к новому серверу до официального запуска! Завершилось бета-тестирование, с сервера были удалены все данные, и Альбион: "Европа" готов к официальному запуску. Вы можете получить доступ к новому серверу уже сегодня, купив набор основателя Альбион: Европа!

Ранний доступ позволит вам начать собирать, крафтить, развивать своих персонажей и вносить свой вклад в мир Альбиона до прибытия основной волны игроков. Даты доступа зависят от уровня вашего набора основателя, а хрустальные и золотые основатели уже присоединились к новому серверу. Расписание раннего доступа:

Хрустальные основатели : 24 апреля

: 24 апреля Золотые основатели : 24 апреля

: 24 апреля Серебряные основатели : 26 апреля

: 26 апреля Бронзовые основатели: 28 апреля

Если у вас уже есть серебряный или бронзовый набор основателя, вы можете легко улучшить их, чтобы попасть на сервер уже сегодня!

Условия старта на Альбион: Европа

С самого начала раннего доступа принимается ряд мер, чтобы сделать путешествие как можно более приятным для всех игроков. К ним относятся первоначально уменьшенный размер мира, добавление некоторых предметов на рынок и некоторые ограничения на Черном рынке.

Кампании Twitch Drop

С момента начала раннего доступа с 14:00 МСК 24 апреля и до 14:00 МСК 8 мая игроки могут получить Бурую альпаку, просто просматривая стримы Albion Online на Twitch! Если у вас уже есть Бурая альпака, не волнуйтесь - вы все еще можете получить ее и обменять на жетоны сообщества, за которые покупаются другие оболочки. Эта акция проводится в дополнение к нашим обычным ежедневным сундукам. Заходите на трансляции с 24 апреля и получите нового пушистого друга!