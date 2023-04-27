В честь Дня Чужого была анонсирована новая коллекционка Alien: Isolation ©

С момента выхода в 2014 году игра Alien: Isolation стала любимой среди поклонников "Чужого" и считается одной из лучших игр по мотивам франшизы. Игра впервые вышла на ПК, а также на платформах PlayStation и Xbox. Порт для Nintendo Switch вышел только в 2019 году, но игра была выпущена исключительно на eShop.

Издательство Limited Run Games решило исправить этот промах, выпустив несколько вариантов игры, включая коллекционное издание за 139,99 долларов! Конечно, фанаты также могут приобрести стандартную версию за $39,99 или классическое издание за $74,99. Анонс был сделан в честь Дня Чужого, который состоялся 26 апреля.

Семь пакетов DLC, которые были выпущены для игры Alien: Isolation, фактически включены во все версии от Limited Run Games. Кроме того, классическое издание включает в себя как коробку в стиле VHS. Очевидно, что поклонникам "Чужого" есть из чего выбрать, и у них будет значительное окно предварительного заказа, чтобы сделать это. Предзаказы откроются 26 мая и продлятся до 9 июля. Изображение коллекционного издания можно найти ниже.

В состав The Collection Collector's Edition входят:

Спойлер

Копия Alien: Isolation для Nintendo Switch на физическом носителе;

Все семь DLC;

Уникальная коллекционная коробка;

Постер (46 на 61 см);

Реплика космической станции Севастополь;

Открытки;

Патчи (нашивки);

Уникальная упаковка в стиле VHS-кассеты;

Стилбук;

Цена — $139,99.

В центре сюжета Alien: Isolation - Аманда, дочь Эллен Рипли. Через пятнадцать лет после событий оригинального фильма "Чужой" Аманда узнает, что бортовой самописец с корабля "Ностромо" был найден и находится на станции Севастополь. В надежде найти ключи к разгадке исчезновения матери, Аманда присоединяется к команде искателей. Как и следовало ожидать от игры про Чужого, все идет наперекосяк, и Аманду начинает преследовать ксеноморф и другие угрозы.