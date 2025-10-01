Состоялся релиз Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

Вчера состоялся релиз хоррора Alien: Rogue Incursion Evolved Edition от студии Survios - бывшей VR-игры, которая была переработана для современных платформ. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.
В Evolved Edition был обновлён геймплей - ксеноморфы стали умнее и быстрее, а так же была улучшена графика, добавлена поддержка 3D-звука и DualSense:
Действие игры происходит между событиями фильмов "Чужой" и "Чужие". Зула Хендрикс - пытается разобраться, что творится на исследовательской базе корпорации "Вейланд-Ютани" на планете Пурдан.
Alien: Rogue Incursion Evolved Edition доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S.
Дешёвый фуфел! Поиграл с утра пол часа и удалил...Игра ни о чём..