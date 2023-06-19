Aliens: Dark Descent получила смешанные оценки международной прессы ©

Aliens: Dark Descent была принята международной прессой с очень неоднозначными оценками, от 9/10 до 3/10 и, похоже, рисует картину очень противоречивого продукта, воспринимаемого различными изданиями по-разному. На данный момент у игры 73 балла на Opencrritic.

God is a Geek - 9

But Why Tho? - 8,5

GameStar - 8,2

CGMagazine - 8

TheSixthAxis - 8

Noisy Pixel - 8

Pure Xbox - 8

GamesRadar+ - 7

IGN - 7

Eurogamer - 6

We Got This Covered - 6

TheGamer - 3

Выходящая завтра, 20 июня, игра Aliens: Dark Descent перенесет нас в атмосферу знаменитой киносаги, где мы, командуя отрядом колониальных пехотинцев, столкнемся с угрозой орды ксеноморфов.

Стратегический геймплей игры, разработанной Tindalos Interactive, использует подход открытой карты, с огромными уровнями для исследования и широким спектром тактик, которые мы можем применять время от времени, чтобы победить наших страшных противников.

Редактор God is a Geek's 9/10 говорит, что это "один из самых захватывающих и увлекательных тактических шутеров", с которыми он когда-либо сталкивался, в то время как TheGamer's 3/10 говорит, что это общий клон XCOM, не имеющий практически никаких достоинств.