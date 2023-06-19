Aliens: Dark Descent получила смешанные оценки международной прессы

Aliens: Dark Descent была принята международной прессой с очень неоднозначными оценками, от 9/10 до 3/10 и, похоже, рисует картину очень противоречивого продукта, воспринимаемого различными изданиями по-разному. На данный момент у игры 73 балла на Opencrritic.
- God is a Geek - 9
- But Why Tho? - 8,5
- GameStar - 8,2
- CGMagazine - 8
- TheSixthAxis - 8
- Noisy Pixel - 8
- Pure Xbox - 8
- GamesRadar+ - 7
- IGN - 7
- Eurogamer - 6
- We Got This Covered - 6
- TheGamer - 3
Выходящая завтра, 20 июня, игра Aliens: Dark Descent перенесет нас в атмосферу знаменитой киносаги, где мы, командуя отрядом колониальных пехотинцев, столкнемся с угрозой орды ксеноморфов.
Стратегический геймплей игры, разработанной Tindalos Interactive, использует подход открытой карты, с огромными уровнями для исследования и широким спектром тактик, которые мы можем применять время от времени, чтобы победить наших страшных противников.
Редактор God is a Geek's 9/10 говорит, что это "один из самых захватывающих и увлекательных тактических шутеров", с которыми он когда-либо сталкивался, в то время как TheGamer's 3/10 говорит, что это общий клон XCOM, не имеющий практически никаких достоинств.
73 после пвсевдо критеков- да это же идеально
Те до кого чемоданы доехали, поставили 8 и 10. Остальные поставили по 3-6 из 10.
игра не шибко чемоданистая
У thegamer пятибалльная шкала, тч 3/5. Норм вполне оценка. Той же wulong от них оценка 2,5/5.
наверняка просто не приплатили, посмотрим на релизе без "спецов" и "критиков"