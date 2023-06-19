Aliens: Dark Descent 20.06.2023
6.7 58 оценок

Aliens: Dark Descent получила смешанные оценки международной прессы

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butcher69
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Aliens: Dark Descent была принята международной прессой с очень неоднозначными оценками, от 9/10 до 3/10 и, похоже, рисует картину очень противоречивого продукта, воспринимаемого различными изданиями по-разному. На данный момент у игры 73 балла на Opencrritic.

  • God is a Geek - 9
  • But Why Tho? - 8,5
  • GameStar - 8,2
  • CGMagazine - 8
  • TheSixthAxis - 8
  • Noisy Pixel - 8
  • Pure Xbox - 8
  • GamesRadar+ - 7
  • IGN - 7
  • Eurogamer - 6
  • We Got This Covered - 6
  • TheGamer - 3

Выходящая завтра, 20 июня, игра Aliens: Dark Descent перенесет нас в атмосферу знаменитой киносаги, где мы, командуя отрядом колониальных пехотинцев, столкнемся с угрозой орды ксеноморфов.

Стратегический геймплей игры, разработанной Tindalos Interactive, использует подход открытой карты, с огромными уровнями для исследования и широким спектром тактик, которые мы можем применять время от времени, чтобы победить наших страшных противников.

Редактор God is a Geek's 9/10 говорит, что это "один из самых захватывающих и увлекательных тактических шутеров", с которыми он когда-либо сталкивался, в то время как TheGamer's 3/10 говорит, что это общий клон XCOM, не имеющий практически никаких достоинств.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
jax baron

73 после пвсевдо критеков- да это же идеально

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Protocol10

Те до кого чемоданы доехали, поставили 8 и 10. Остальные поставили по 3-6 из 10.

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Wedlor

игра не шибко чемоданистая

0
Serzh19

У thegamer пятибалльная шкала, тч 3/5. Норм вполне оценка. Той же wulong от них оценка 2,5/5.

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Niko71790

наверняка просто не приплатили, посмотрим на релизе без "спецов" и "критиков"

0