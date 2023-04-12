Aliens: Fireteam Elite 24.08.2021
6.1 189 оценок

Облачная версия Aliens: Fireteam Elite выйдет на Switch в конце месяца

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R_Mor
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Ubitus объявила, что выпустит облачную версию Aliens: Fireteam Elite для Switch 26 апреля. Предварительные заказы и демоверсия доступны уже сейчас.

Цена стандартного издания составляет $29,99, а Ultimate Edition - $59,99. Последнее включает в себя базовую игру, DLC Pathogen, Endeavor Pass и Endeavor Veteran Pack. Версия для Switch будет поддерживать кроссплей с ранее выпущенными версиями для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam).

Aliens: Fireteam Elite — это кооперативная игра на выживание от третьего лица в культовой вселенной Чужих. Сражайтесь с ордами ксеноморфов, повышайте уровень, усиливайте персонажа и снаряжение, пытаясь сдержать вечно растущую угрозу.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mimpro

Не обратил внимание что это облачная версия. Зря только понадеялся

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