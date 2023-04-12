Облачная версия Aliens: Fireteam Elite выйдет на Switch в конце месяца ©

Ubitus объявила, что выпустит облачную версию Aliens: Fireteam Elite для Switch 26 апреля. Предварительные заказы и демоверсия доступны уже сейчас.

Цена стандартного издания составляет $29,99, а Ultimate Edition - $59,99. Последнее включает в себя базовую игру, DLC Pathogen, Endeavor Pass и Endeavor Veteran Pack. Версия для Switch будет поддерживать кроссплей с ранее выпущенными версиями для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam).

Aliens: Fireteam Elite — это кооперативная игра на выживание от третьего лица в культовой вселенной Чужих. Сражайтесь с ордами ксеноморфов, повышайте уровень, усиливайте персонажа и снаряжение, пытаясь сдержать вечно растущую угрозу.