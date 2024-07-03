Аллоды онлайн: дата установки обновления 15.2

Друзья, уже совсем скоро на серверах «Аллодов Онлайн» появится обновление, которое последние месяцы мы готовили для вас. В этом анонсе мы расскажем не только о дате установки, но и кратко об будущих изменениях в игре.

Некромант

Ранее в этом году мы уже рассказывали о полной переработке Некроманта, ведь переработка коснулась не только всех трех доступных аспектов для этого класса, но и его питомцев. Давайте вспомним самые важные моменты из анонса:

Некроманту стало доступно новое умение «Касание смерти», которое дает возможность использовать дистанционную атаку в одну цель. Это умение повлияло на общую составляющую работы некоторых вех развития, поэтому был изменен принцип работы части из них, а другие переработаны полностью.

Мы переработали работу способности «Щит крови» и теперь она даёт барьер в размере 50% от максимального запаса здоровья цели, а также снижает входящий урон от 10 до 30%. Однако эта способность перестала быть доступной в аспекте Нападения.

Некромант может переместить область усиления от способности «Кровопускание» один раз за время ее существования.

С помощью вехи «Упоение болью» Некромант сможет наносить себе меньше урона умением «Кровавый пир», а способность теперь можно применить в указанную точку.

Каждый питомец Некроманта обзавелся уникальными умениями, одни из которых помогут в сражениях с противниками, а другие — в спасении союзников. У питомцев появились и пассивные умения.

Сбить работу Господства стало сложнее, благодаря временному бонусу, который необходимо успеть использовать и отойти от союзников, чтобы характеристика продолжила работать.

Изменения коснулись и Аспекта Исцеления. «Реанимация» и некоторые другие способности были актуализированы. Количество уровней эффекта «Кровавый пакт» было снижено до 50, однако количество исцеления за один уровень было немного увеличено.

Способность «Панацея» теперь исцеляет 8 раз за время действия, а время поддержания уменьшено до 2 секунд. Благодаря переработанной вехе «Поток жизни», можно немного уменьшить время поддержания умения Кровавый пир.

Подробнее обо всех изменениях, коснувшихся Некроманта, можно узнать из анонса доступного по ссылке.

Воин

Основные нововведения по классу Воин включают в себя увеличение общего наносимого урона и введение вех для самостоятельного исцеления Воина.

Новая веха «Адреналиновая эйфория» уменьшает стоимость «Прилива адреналина» и восстанавливает небольшое количество здоровья, если активен аспект Нападения.

В аспекте Защиты новая веха «Превозмогая боль» восстанавливает от 10 до 30% от максимального здоровья при срабатывании эффекта «Из последних сил».

Для битв с могучими противниками и их приспешниками классу добавлена новая веха «Удар с разворота». Она позволяет совмещать использование способностей «Мельница» и «Стремительный выпад», что позволяет наносить урон по группе противников. А дополнительная защита от вехи позволяет получать меньше урона от атак по площади во время поддержания «Мельницы».

Для более успешных сражений с другими игроками Воин получил новую веху «Комбинация выпадов», которая позволяет ему наносить акцентированный урон. После применения «Смертельного выпада» следующий «Коварный выпад» нанесёт дополнительный урон в зависимости от боевого преимущества воина и количества эффектов кровотечения на цели. Грамотное использование этого усиления поможет создавать устрашающие комбинации, наносящие существенный урон за малое время.

Также Воину были добавлены различные вехи на увеличение характеристик, изменено месторасположение способностей и вех развития.

Повышение комфорта игры на подписочных серверах

Мы всегда стараемся улучшить игровой опыт пользователей в нашей игре, поэтому в дорожной карте на 2024 год появилась задача по улучшению комфорта игры на подписочных серверах. А некоторое время назад на наших площадках мы спрашивали игроков об их пожеланиях. По итогам опроса был составлен список необходимых предметов для подписочных серверов и команда принялась за работу!

Таким образом в игре уже появились различные возможности для улучшения адаптивной брони, а в обновлении 15.2 для игроков станет доступен конвертер артефактов и возможности для получения загадочных крупиц.

Мы решили раскрыть немного деталей о том, как же будет фукционировать конвертер артефактов на подписочных серверах:

Конвертировать можно будет все временные артефакты, за исключением «Наследия Богов»;

При конвертации можно выбрать конкретный артефакт;

Время его жизни нового артефакта не поменяется. Если вы конвертируете временный артефакт со сроком жизни 10 дней, то и у нового срок жизни будет равен 10 дням;

Загадочные крупицы для конвертации можно будет добыть в игре различными способами.

Это не все изменения по улучшению комфорта игры, ведь работа над этой задачей еще ведется и нововведения мы добавляем по мере готовности.

Карты Доминиона

В этом году мы внесли изменения в действующие карты Доминиона, такие как «Развалины Северска» и «Лабиринт Гласов».

В «Развалинах Северска» появились прыжковые устройства для быстрого доступа на верхнюю точку с центральной, а также убраны неудобные переходы через дома — вместо них игрокам доступны широкие проходы. Также была доработана мини-карта. Теперь она более полно отражает игровое пространство.

Карта «Лабиринт Гласов» была приведена к симметрии, а центральная точка захвата подверглась значительной переработке. Мини-карта была актуализирована под новую планировку.

Итак, мы достаточно подробно подсветили основные изменения, которые станут доступны в обновлении 15.2, а теперь настал момент объявить важную дату: Обновление станет доступно игрокам уже 11 июля! Следите за новостями и приятной игры!